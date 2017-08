Sobreseyeron a Boudou en el juicio por los papeles falsos de un auto

El ex vicepresidente de la Nación fue sobreseído en una sentencia que emitieron los jueces Gabriel Vega, José Michilini y Adrián Grünberg, quienes no evaluaron sobre su inocencia o culpabilidad sino que sólo consideraron extinguida la acción penal por el paso del tiempo.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El Tribunal Oral Federal 1 sobreseyó ayer por "prescripción" al exvicepresidente Amado Boudou en el juicio en el que estaba acusado de supuesta falsificación de documentos en la transferencia de un auto. Al leer la sentencia en los tribunales federales de Comodoro Py, los jueces declararon "extinguida por prescripción la acción penal" contra Boudou "en cuanto al hecho por el cual fuera acusado y en consecuencia" decidieron "sobreseerlo en dicho delito", esto es por presunta "falsedad ideológica".Los magistrados Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg también sobreseyeron por los mismos motivos a la expareja del exvice Agustina Seguín, y a los gestores a cargo de los trámites, Rodolfo Basimiani y Andrés Alberto Soto, mientras que María Graciela Taboada de Piñero, titular del Registro Automotor 2 de la Ciudad de Buenos Aires, fue absuelta.En el veredicto, los magistrados no se expidieron sobre si existió o no un delito en la causa, es decir la supuesta falsificación de los papeles de su auto Honda CRX, sino que hicieron referencia al paso del tiempo, teniendo en cuenta que la prescripción para el delito de falsedad ideológica es de ocho años.Los fundamentos se darán a conocer el próximo 11 de agosto, a partir de la cual la Fiscalía a cargo de Stella Maris Scandura - quien había pedido tres años de prisión para Boudou- podrá apelar el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal.Este sobreseimiento es clave para Boudou, teniendo en cuenta que con una condena podía correr riesgo su libertad cuando sea juzgado por la compra-venta de la ex Ciccone Calcográfica, que se prevé se realizará cerca de fin de año. Según indicaron fuentes judiciales consultadas por NA, en esta causa hubieron planteos previos de prescripción de la acción penal, los que sin embargo habían sido rechazados por otras instancias judiciales antes de la elevación a juicio.El exvicepresidente recibió el veredicto con emoción: agradeció a sus abogados y abrazó a sus acompañantes, antes de retirarse por una de las puertas laterales más cercanas a la sala de debate sin realizar declaraciones, en medio de un enjambre de cronistas.Algunas horas antes había hecho uso de su derecho de dar sus últimas palabras: "Ni en mi caso, ni en el caso de Agustina Seguin, ni insertamos, ni hicimos insertar, ni colaboramos para que se insertara ningún dato o ninguna cuestión falsa en ningún instrumento público", sostuvo el exvicepresidente, que durante todo el proceso sostuvo que la responsabilidad de esas maniobras era de sus gestores. "Lo único que yo quise fue que la situación registral de un automotor que yo poseo hace más de 20 años reflejara los hechos de la realidad. Nada quise ocultar, nada quise esconder, muy por el contrario", remarcó.Los jueces, con voto dividido -pues Michilini lo hizo en contra-, no evaluaron sobre la inocencia o culpabilidad del exvicepresidente sino sólo que consideraron extinguida la acción penal por el paso del tiempo. El vehículo Honda CRX del Sol fue adquirido por Boudou en 1993, antes de ser funcionario, y en 2001 comenzó recién los trámites de inscripción del rodado, finalizándolo dos años más tarde: según la denuncia, buscaba ocultar el vehículo durante su proceso de divorcio de su primera y única esposa, Daniela Andriuolo, radicada hace varios años en Italia. La causa judicial comenzó en el 2009 de la mano del juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Guillermo Marijuan, y en el 2015 llegó a manos del Tribunal Oral Federal 1.La acusación era por haber insertado datos falsos en la transferencia de ese vehículo, pues el 04 tenía inscripta la dirección Berón de Estrada 2708 la cual no existía; el 08 con las firmas apócrifas; y el 012, pues no anotó allí el cambio de motor que hizo entre 1994 y 1995. "Toda la documentación que presentó era apócrifa, todo era falso", había insistido la Fiscalía.