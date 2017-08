Velázquez: Salieron cosas buenas

Atlético de Rafaela le ganó por la mínima a Sportivo Las Parejas por la Copa Santa Fe. Mañana, 15:30, estarán jugando la vuelta de los cuartos de final y se definirá quien se quedará con el pasaje a las semis, donde estarán 9 de Julio de nuestra ciudad o Rivadavia de Venado Tuerto.Lo mejor del conjunto dirigido por Lucas Bovaglio se vio en los primeros 45 minutos.Jorge Velázquez, fue tuvo su debut absoluto con la casaca de la ‘Crema’, fue uno de los mediocampistas internos y de los puntos altos en la noche del jueves en el Monumental.“Fuimos superiores en el primer tiempo, en el segundo quizás algo desprolijos pero son partidos que nos sirven para ir conociéndonos y siempre habrá cosas para corregir”, analizó el ex Belgrano. Y remarcó. “Estoy contento porque salieron cosas buenas de lo que estamos trabajando y eso es importante”.Luego, Velázquez expresó: “En lo personal y en lo grupal hicimos cosas importantes, la idea es llegar bien al torneo, estos partidos también hay que tomarlos con seriedad, fuimos intensos y me voy contento por eso”.Velázquez es una de las caras nuevas que llegaron por Alberdi y fueron sus primeros minutos, lo cual ayuda para ‘ir conociéndonos con los chicos, agarrar el funcionamiento que quiere el entrenador, y quedamos contentos porque creo que hicimos cosas buenas’, declaró.Con respecto a la idea de juego que tiene en mente el DT, Velázquez fue sincero: “Con este esquema no había jugado casi nunca, así que también hay que acomodarse a lo que quiere el DT y trabajar para que me tenga en cuenta”.Ayer el plantel se entrenó en horario vespertino en el predio del Polideportivo del Autódromo. Los que estuvieron en el juego de ida ante Sportivo Las Parejas realizaron trabajos en el gimnasio y el resto, con Gonzalo Klusener ya incorporado al grupo, algunos ejercicios físicos.La ‘Crema’ volverá a trabajar en la mañana de hoy y Bovaglio estará confirmando el equipo que utilizará para jugar mañana la revancha en Las Parejas. El propio DT anunció que realizará algunos cambios de cara a esta revancha.Dicho cotejo, que comenzará a las 15:30 hs irá televisado y se podrá ver por la pantalla de 5RTV.