El FIT propone reducir la jornada laboral a 6 horas

Octavio Crivaro es el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Durante esta semana, visitó nuestra ciudad, para exponer su visión sobre la realidad, particularmente la nacional.

Al igual que muchos, coincide en que la campaña es fría: "no se si no hay cruce de ideas o no hay ideas para ser cruzada. Es probable que termine ganando la elección alguien que no lo conoce el por ciento de la población, porque sacando a Rossi, tanto Rodenas, como Contigiani y Cantard son desconocidas para la gran mayoría de los santafesinos. El problema es que no pueden hablar de ideas porque tienen que exponer lo que están haciendo. Cantard, el candidato de Cambiemos, no puede prometer, porque ya se está viendo la política que están haciendo, con los 600 despidos de Pepsico, en la desocupación que ya llega a dos dígitos en Santa Fe, Rosario y Gran Buenos Aires. Rossi pide el voto diciendo que es la Unión Ciudadana o el Frente Para la Victoria los que van a manifestarse en contra en el Parlamento. Pero en los dos años que pasaron de la Presidencia de Macri, las leyes que salieron fueron con votos de senadores y diputados del FPV y el peronismo en general. El oficialismo provincial tiene una crisis muy grande y la candidatura de Contigiani es una expresión de ello".

"La izquierda es la única fuerza no solo en Santa Fe sino a nivel nacional, que trata de discutir ideas", dijo Crivaro y profundizó: "tratamos de discutir que es lo que se viene. Si Cambiemos sale fortalecido de esta elección, hay un plan para hacer una Reforma Laboral para atacar el poder de discusión y social de la clase trabajadora, también una Reforma Previsional, que se condice con un plan superior, elaborado por la elite empresarial, que busca que crezca el desempleo de modo tal que permita reducir el costo laboral. Solo la izquierda está alertando sobre esto, porque el resto o la impulsa o colabora para que suceda".

"Macri ganó mintiendo: en el debate contra Daniel Scioli, hizo un gran discurso indicando exactamente todo lo contrario a lo que hizo o se negó a hacer. Dijo que no iba a atacar a los docentes y no le dio las paritarias, dijo que iba a preservar el empleo y lo atacó de manera conciente, dijo que iba a haber Pobreza 0, y hoy el país es una fábrica de pobres. Hoy lo que se discute es mucho más que una elección legislativa, incluso, que un proyecto presidencial. Al proyecto de la derecha le sobran 20 millones de personas. Quieren trabajadores calificados, muy baratos, bolsones de pobres a los cuales le darían una especie de Asignación Universal por Hijo para bajar el costo laboral para aquellos trabajadores que tengan la suerte de ser hiperexplotados", describió.

Una de las propuestas que surge de este panorama es bajar la cantidad de horas de trabajo, de las 8 actuales a 6: "nos dicen que es utópico. Pero es la única forma para combatir este plan. Esto daría como resultado terminar con la desocupación". Y agregó: "la conquista de las 8 horas de trabajo se logró hace 150 años. Los avances tecnológicos que hubo desde ese momento, permitiría que se tengan que trabajar pocas horas para seguir produciendo los mismos niveles de riqueza actuales, cubriendo con las necesidades de toda la población. Sin embargo, hoy tenemos a 8 personas que tienen la misma riqueza que la mitad de la humanidad. La izquierda es la que está tratando de desnaturalizar la discusión".