CRAR defiende la punta en Rosario

Este sábado se disputará la séptima fecha, última de la primera rueda, de la Reclasificación en el Torneo Regional del Litoral. A partir de las 16, el Círculo Rafaelino de Rugby tratará de prolongar su buen momento ante Los Caranchos. El partido se disputará en la ciudad de Rosario con el arbitraje de Leonidas Diez. Desde las 14:15 jugarán en Reserva (Bruno Masetti) y a las 12:45 en pre-reserva (Gustavo Coronel).El equipo dirigido por Leo Crosetti y Cristian Martino marcha puntero, junto a Rowing de Paraná, en puestos de ascenso, producto de cinco victorias y una caída en el certamen. El sábado pasado logró una sólida victoria ante La Salle, en tanto que su rival viene de sufrir una dolorosa caída ante Provincial que lo hizo caer del primero al cuarto puesto, pero está a solo 3 puntos del Verde.La formación titular será con Nicolás Gutiérrez, Martín Zegaib y Daniel Espindola; Juan P. Imvinkelried y Franco Davicino; Ignacio Minetti, Juan M. Invinkelried y Mariano Ferrero (c); Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Guillermo Brown, Ignacio Pfaffen, Juan N. Imvinkelried, Nahuel Robledo; Valentín Rota.Antes de comenzar la jornada así están las posiciones: Rowing y CRAR 23 puntos; Provincial 21; Los Caranchos 20; Logaritmo 19; La Salle y Cha Roga 6 y Los Pampas 1.Los demás partidos de esta jornada serán: La Salle vs. Cha Roga (Andrés Sorisio); Los Pampas de Rufino vs. Provincial (Claudio Chapuisat) y Logaritmo vs. Paraná Rowing (Germán Rabbia).DOS ORILLASEste sábado se jugará la décima fecha, penúltima, del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que involucra a clubes perteneciente a las Uniones Santafesina y Entrerriana de Rugby. En la oportunidad las M de CRAR viajarán a Paraná para visitar a Tilcara.Los encuentros correspondientes a las categorías M15 y M17 comenzarán a las 11:30 (arbitrajes de Federico Cassano y Ulises Ruiz, respectivamente); en tanto que las divisiones M16 y M19 comenzarán sus encuentros a las 13 (Maximiliano Gallardo y Ulises Ruiz los árbitros). También jugarán en M1, a las 14:30, con el contralor de Alejandro Garay.Estas son las principales posiciones:Santa Fe RC 25 puntos; CRAR, Universitario y CRAI 21 puntos; Estudiantes 20; Tilcara 19; Rowing 18.Rowing y Santa Fe RC 23 puntos; Cha Roga y Estudiantes 22; Tilcara y Universitario 21; CRAR 20; Alma Juniors 15; CRAI 14.Santa Fe RC 26; Estudiantes 25; Rowing 23; Querandí y CRAI 21; Universitario 20; CRAR, Alma Juniors y Tilcara 14.Estudiantes 27; Santa Fe RC y CRAR 22; CRAI 19; La Salle y Universitario 18; Capibá y Alma Juniors 15.Por otra parte, las divisiones infantiles viajarán a Santa Fe y Paraná. De M7 a M10 irán a las instalaciones de Santa Fe RC, M11 en Rowing; M12 y 13 en Universitario; y M14 en Cha Roga.