Vecinos de la ciudad atraparon a ladrón

Son estas reacciones de solidaridad entre vecinos las que terminan siendo noticia. Cosa que no pasa muy a menudo...Esto ocurrió ayer por la mañana, cuando un joven ladrón le arrebató la cartera a una abuela de más de 70 años en la intersección de las calles 1º de Mayo y la Av. Italia y minutos más tarde fue aprehendido por unos vecinos que pasaban por el lugar. "Yo vi que venía corriendo desde las vías y observé que tenía una cartera en sus manos. Junto con otro muchacho que estaba cerca lo empezamos a correr", destaca este vecino, que justo pasaba por el lugar.La señora cayó al piso luego de que este individuo la empujara, le quitó la cartera y salió con su bicicleta. La mujer quedó muy golpeada en su cadera, producto de la caída. "Algunos se detuvieron a ayudar a la señora, a que se recupere y sobre todo para que se tranquilice, porque el susto que agarró no se lo quita nadie. Nosotros pudimos tumbar al chico de la bicicleta y lo pusimos boca abajo y lo sujetamos", dijo este señor de unos 45 años ante las cámaras de SN Rafaela. Y continuó: "llamamos rápidamente a la policía y vino enseguida. Era un pibe joven, que no llega a los 20 años", explicó.Por las imágenes apreciadas, la mujer estaba entre lágrimas, agradecida a este grupo de personas, que no sólo le devolvió la cartera, sino que además la ayudó en ese momento de pánico. "Estas son la personas a las que hay que ayudar porque están muy lejos de integrarlas a la sociedad", finalizó diciendo el vecino, orgulloso de la actitud el viernes por la mañana.Se procedió a la aprehensión de un sujeto de 21 años y a la detención de un menor de 16 años por estar relacionados a un hecho ilícito. Efectivos policiales alertados por el servicio de emergencias 911, se constituyeron Av. Italia intersección con calle Gutiérrez. Allí un ciudadano manifestó que dos sujetos intentaron sustraer una motocicleta desde el estacionamiento del bar ubicado en dicha esquina no pudiendo realizar su cometido, dándose a la fuga perdiendo uno de ellos una zapatilla.Por eso se realizó un rastrillaje por la zona observando que en calle Acuña a la altura del cruce ferroviario se encontraba un individuo que coincidía con las características aportadas y le faltaba una zapatilla. El sujeto de 21 años se encontraba escondido entre los pastizales por lo que se procedió a su aprehensión mientras que el menor de edad fue detenido por personal de C.G.I en otro pastizal. Se procedió al traslado de los sujetos a sede policial de Comisaría 1º junto al secuestro de un par de zapatillas. Actuaron Comando Radioeléctrico y Cuerpo Guardia de Infantería.