Prestigiosos bailarines en una Milonga local

Maricel Malano es una rafaelina apasionada por nuestra música ciudadana y desde hace un tiempo viene trabajando en pos de la difusión de esa expresión artística, lo hace a través de una Milonga (Besos Brujos) que ya se ha concretado en diversos espacios rafaelinos.Precisamente para hoy, a partir de las 21 en la sede de la vecinal del barrio Guillermo Lehmann, se llevará a cabo un encuentro con la presencia de dos prestigiosos bailarines, Laura Sastría y Juan Andrada.El sábado y domingo, se ofrecerá un seminario, dictado por los artistas nombrados, desde las 15 hasta las 19, y de 16 a 19 el domingo.La música -con pista- estará a cargo de Any Fernández, de Sunchales.Los dos jóvenes que nos visitan forman pareja en el baile y en la vida y ostentan prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional.Laura hizo saber que "estamos bailando juntos, un ciento por ciento juntos, hace cuatro o cinco meses, siempre trabajamos juntos pero de manera esporádica, no en el ámbito de las milongas sino que lo hicimos en espectáculos en los que somos coreógrafos o somos bailarines de la compañía, esto se basa más en el tango show juntos".Por otra parte hizo saber que "soy campeona metropolitana de tango, milonga y vals y subcampeona mundial de 2016".Puntualizó que "con el tango empecé a los 11 años, hace casi 25 años". "Mi acercamiento al tango no fue decisión por gusto, era bailarina del Colón y una amiguita quería empezar tango, yo fui junto, empecé en un club de barrio, con un profe al que le decían Lechuga, no me gustó, en especial el hecho de ponerme zapatos con tacos, mis primeros cuatro años aprendí a bailar de varón, hasta que a los 15 empecé a hacer mi rol femenino".Por su parte Juan dijo que "hace 8 años que empecé, me llevó mi hermana, me obligó, nunca había escuchado tango, no sabía lo que era, mi género era la música electrónica. En la época de la epidemia de Gripe A, hubo tres meses en los que se cerró todo, y ahí mi hermana me molestó para que vaya."Empecé con tango, a los dos años empecé clásico -mi profesora es Laura-, mucho trabajo, pero el año pasado me llamaron para una gira por Asia durante casi un año, estuve cuatro meses en Filipina, Kwait, pasé por Hong Kong, di clases, una hermosa experiencia".Mientras Juan estaba por Asia, Laura bailaba en Europa, y esta separación, merced a la cual se fortaleció la pareja, les impulsó a trabajar juntos, no lo querían hacer por miedo a interferir en la pareja, pero como le surgen propuestas para exhibiciones y seminarios, para trabajar juntos, tomaron la decisión de encararlo de este modo.Por su parte Maricel enfatizó la disposición que tienen de llevar el tango al interior del país, compartiendo su saber con la gente de poblaciones de diversa densidad poblacional.