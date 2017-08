Duer expone el título ante Román

La sanjuanina María Cecilia Román buscará quedarse con la corona gallo de la Federación Internacional de Boxeo que ostenta la experimentada Carolina Duer. El combate será este sábado, desde las 22, en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro y se podrá ver en vivo por TyC Sports. Román, de 34 años, pasó con éxito por la balanza con un peso de 53,300 kilos. Duer, de 38 años, tampoco tuvo problemas y registró una marca de 53,200kg. La retadora sanjuanina, campeona argentina vigente, ostenta un récord de 9 triunfos, 4 derrotas y un empate. La campeona del mundo acumula 19 victorias, tres caídas y un empate. Duer pondrá en juego el cinturón gallo FIB, por primera vez, que obtuvo el 26 de agosto de 2016 cuando en Quilmes derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto a la brasileña Aline de Cassia Scaranello.El ex campeón mundial de boxeo Wladimir Klitschko, de la categoría peso pesado, se retiró de la actividad según lo anunció en las últimas horas mediante un comunicado y un video, tras 21 años como boxeador profesional. "Hace 27 años que empecé en mi deporte y fue la mejor decisión profesional de mi vida. Pero tras mi último combate contra Anthony Joshua, se imponían algunas decisiones. Nunca había imaginado tener un recorrido deportivo tan largo y de tanto éxito. Les doy las gracias a todos desde lo más profundo de mi corazón", declaró el ex púgil de 41 años. Klitschko fue campeón del mundo de los pesos pesados de 2000 a 2003 y de 2006 a 2015, permaneciendo invicto durante 11 años antes de perder el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a Tyson Fury, el 28 noviembre de 2015. Klitschko cierra su carrera con un total de 64 victorias (54 de ellas por nocaut) y cinco derrotas y nunca quiso combatir contra su hermano mayor, Vitali, actual alcalde de Kiev, ya que ambos se lo prometieron a su madre. "Hay momentos en la vida en los que queremos seguir con nuestra vida y prepararnos para nuevos desafíos. Es mi hora. Y espero tener tanto éxito, si no más, en esta nueva etapa en la que espero que todos los que me apoyaron les pido que sigan haciéndolo", declaró Wladimir, que ahora quiere dedicarse a emprender actividades filantrópicas. De esta manera, el ucraniano no luchará por el título contra el inglés Anthony Joshua. La revancha había suscitado un gran interés después de que Klitschko perdiera el pasado 29 de abril en Londres frente a Joshua por nocaut técnico en el undécimo asalto.