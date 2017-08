Macri dijo saber qué es lo que falta hacer

BAHIA BLANCA, 5 (NA). - En la recta final de la campaña de cara a las primarias del 13 de agosto, el presidente Mauricio Macri afirmó ayer que es "el primero en saber qué falta" hacer en el país e instó al electorado a "seguir juntos". "Soy el primero en saber qué falta", sostuvo el mandatario al encabezar un acto en Bahía Blanca junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y en cierta medida salir en respuesta a las críticas de la oposición por la situación de la economía.En el Club Bahiense del Norte, el líder del PRO también estuvo acompañado por los precandidatos a senadores nacionales de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich y Gladys González, y a diputados Graciela Ocaña, Héctor "Toty" Flores y Guillermo Montenegro. "Lo que falta lo tenemos que seguir haciendo juntos, y el día 13 de agosto y en octubre tenemos la oportunidad de decir que estamos convencidos de lo que estamos haciendo, de corazón, con transparencia y las manos limpias", subrayó.Al igual que realizó en la última semana en los distintas presentaciones que hizo en varios distritos, el jefe de Estado criticó a los espacios opositores integrados por exfuncionarios, como Unidad Ciudadana, el Frente Renovador y el Frente Justicialista que tienen como líderes a Cristina Kirchner, Sergio Massa y Florencio Randazzo, respectivamente."Cuando escucho a estos señores y señoras, que han gobernado tantos años, que de golpe, con distintos partidos y distintas propuestas, dicen ´tenemos la solución´, me pregunto: ¿Por qué no la aplicaron cuando gobernaron? ¿Será que no tenían tiempo con tantas mentiras que decían, para trabajar de verdad en las cosas de fondo?", lanzó Macri. Y, a una semana del comienzo de la veda electoral, insistió: "Después de haber gobernado sin hacer nada ahora dicen saber cual es el camino para resolver los problemas".Por su parte, Vidal reconoció que "la mejora económica no llegó a todos", pero destacó el "enorme esfuerzo de los bonaerenses". "En estos más de 25 años en los que gobernaron los mismos, vieron pasar a muchos que prometieron y después no pasó: terminaba la campaña, y no volvían hasta la próxima campaña. Los que estamos acá no venimos a prometerles nada, venimos con la verdad, a decirles de corazón que el cambio arrancó y que esos que durante 25 años nos prometieron y no cumplieron, no pueden ser los que ahora nos den las soluciones que antes no nos dieron", remarcó.En tanto, Bullrich le pidió a los presentes que "insistan a la gente" para que vayan a "votar": "Es importante que nos acompañen", señaló. Tras el acto, el mandatario aprovechó su visita a la ciudad bonaerense para reunirse con dos ingenieros que crearon un dispositivo que ayuda a que personas con discapacidad logren mayor autonomía.AGENDAEl jefe de Estado realizará este sábado un acto en Gualeguaychú, Entre Ríos, junto a los precandidatos a diputados nacionales de Cambiemos de la provincia litoraleña. En tanto, se espera que el líder del PRO retome el lunes la actividad oficial con una visita a la ciudad bonaerense de Mar del Plata, en el partido de General Pueyrredón.Finalmente, en la recta final antes de las PASO, el próximo miércoles encabezará el acto de cierre de la campaña porteña del frente Vamos Juntos junto a la líder de la Coalición Cívica-ARI y primera precandidata a diputada nacional, Elisa Carrió, en el Microestadio de Ferro, en el barrio de Caballito.