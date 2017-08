Se define en la última

El pasado fin de semana se disputó un nuevo capítulo del torneode Divisionesde la, el tercer grupo de. Pasó la sexta y penúltimo capítulo y aún no hay definición. Este domingo se jugará la séptima y última fecha y se conocerán los campeones.Por la Mayor, Belgrano de San Antonio es el único puntero con 14 unidades y el segundo, con 12, es Atlético Esmeralda.En la Menor, Deportivo Susana lidera con 12 puntos, seguido por Juventud Unida de Villa San José por 11.Libertad Estación Clucellas 0 vs. Juventud Unida de Villa San José 3 (Tomás Zenklusen x 2 y Nahuel Gerez), Belgrano de San Antonio 1 (Lázaro Cabrera) vs. Deportivo Bella Italia 1 (Germán Geist), Deportivo Susana 0 vs. Atlético Esmeralda 1 (Rodolfo Flores). A Egusquiza le dieron los puntos ya que Aurelia no presentó la divisional.Belgrano de San Antonio 14 puntos; Atlético Esmeralda 12; San Isidro de Egusquiza 11; Juv. Unida de Villa San José 10; Bella Italia 8; Dep. Susana 7; Libertad Estación Clucellas 5; Sp. Aureliense 0.Libertad Estación Clucellas 0 vs. Juventud Unida de Villa San José 0, Belgrano de San Antonio 1 (Alexis Pavón) vs. Deportivo Bella Italia 3 (Sergio Páez x 2 y Lucas Díaz), Sportivo Aureliense 1 (Brian Alesandri) vs. San Isidro de Egusquiza 1 (Esteban Cominetti), Deportivo Susana 1 (Lautaro Sánchez) vs. Atlético Esmeralda 1 (Alejandro Sequeira).Dep. Susana 12 puntos; Juv. Unida de Villa San José 11; San Isidro de Egusquiza 10; Bella Italia 9; Sp. Aureliense 8; Libertad Estación Clucellas 6; Atlético Esmeralda 3; Belgrano de San Antonio 2.Atlético Esmeralda vs. Libertad Estación Clucellas, Atlético San Isidro vs. Deportivo Susana, Deportivo Bella Italia vs. Sportivo Aureliense, Juventud Unida de Villa San José vs. Belgrano de San Antonio.