Resultados de la raza Holando

* Campeón dos años menor, gran campeón macho: Box 16 Renacer Guido Alta 5G Guilla. Expositor: Barberis y Cavallero SA. Beatriz, Colonia Aldao.

* Campeón ternero, reservado gran campeón macho: Box 2 Ricarm Durham Gold by Way T/E. Expositor: Felissia, A., J. Y M. La Magdalena, Rafaela.

* Campeón junior mayor: Box 14 Ricarm Dusk Gold Elude T/E. Expositor: Felissia, A., J. Y M. La Magdalena, Rafaela.

* Campeón junior menor: Box 5 Ricarm Conrad Shottle by Way. Expositor: Felissia, A., J. Y M. La Magdalena, Rafaela.

* Reservado campeón junior mayor: Box 9 Gajc Luigi Enforcer Leona. Expositor: Miretti, Guillermo e Hijos. La Luisa, Ataliva.

* Reservado campeón junior menor: Box 3 Gajc Marlin Elude Madrid. Expositor: Miretti, Guillermo e Hijos. La Luisa, Ataliva.

* Reservado campeón ternero: Box 1 Lula's Utah 1463 Facebook. Expositor: Fux, Omar E. Los Aromitos, Felicia.

* Campeón ternera juvenil puro de pedigree, campeón hembra junior puro de pedigree, campeón suprema junior: Box 31 Renacer Tulipa by-Way Tiza T/E. Expositor: Barberis y Cavallero SA. Beatriz, Aldao.

* Campeón ternera mini RC, campeón hembra junior registro de crías: Box 18 Gajc 3679 Dodge. Expositor: Miretti, Guillermo e Hijos. La Luisa, Ataliva.

* Campeón ternera menor puro de pedigree, reservado campeón hembra junior puro de pedigree: Box 35 Century Damela dai 2632 Drake Gold. Diamante, Vicente Guillermo. Expositor: Barberis y Cavallero SA. Beatriz, Aldao.

* Reservado campeón mini RC, reservado campeón hembra junior registro de crías: Box 22 Gajc 3669 Jaguar. Expositor: Miretti, Guillermo e Hijos. La Luisa, Ataliva.

* Campeón vaquillona intermedia puro de pedigree: Box 50 Ideal Adela Monterey. Expositor: Suc. de Bigo, Andres B. La Rinconada, Colonia Tacurales.

* Campeón vaquillona menor puro de pedigree: Box 47 Ninin Roxy Allen Doorman T/E. Expositor: Felissia, A., J. Y M. La Magdalena, Rafaela.

* Campeón ternera mayor puro de pedigree: Box 43 Ninin Roxie Allem Monterery T/E. Expositor: Felissia, A., J. Y M. La Magdalena, Rafaela.

* Campeón ternera intermedia puro de pedigree: Box 39 Renacer Simona Doorman Selena T/E. Expositor: Barberis y Cavallero SA. Beatriz, Colonia Aldao.

* Campeón ternera juvenil registro de crías: Box 32 La Travesía 702 Maccutchen. Expositor: La Travesía SA. La Travesía, Rafaela.

* Reservado campeón vaquillona menor puro de pedigree: Box 48 Renacer Hada Doorman Helen. Expositor: Barberis y Cavallero SA. Beatriz, Colonia Aldao.

* Reservado campeón ternera mayor puro de pedigree: Box 45 Ninin Charm Gold MC T/E. Expositor: Felissia, A., J. Y M. La Magdalena, Rafaela.

* Reservado ternera intermedia puro de pedigree: Box 40 Renacer Sabrina Octane Samanta. Expositor: Barberis y Cavallero SA. Beatriz, Colonia Aldao.

* Reservado campeón ternera menor puro de pedigree: Box 34 La Lilia Maestra Rafaela Gold-chip T/E. Expositor: Cabaña y Tambos La Lilia SA. La Lilia, Colonia Aldao.

* Reservado campeón ternera juvenil puro de pedigree: Box 29 Ninin Connie Doorman Meridian. Expositor: Felissia, A., J. Y M. La Magdalena, Rafaela.

* Campeón ternera mini PP: Box: 20 Renacer Bombona by-Way Dusk T/E. Expositor: Barberis y Cavallero SA. Beatriz, Colonia Aldao.

* Reservado campeón ternera mini PP: Box 24 Ninin Jackie Shottle Meridian T/E. Expositor: Felissia, A., J. Y M. La Magdalena, Rafaela.