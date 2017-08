Viaje y algunos regresos

Este sábado, desde las 14:15, el plantel de 9 de Julio partirá nuevamente hacia Venado Tuerto para disputar mañana, desde las 15, el partido de vuelta por los cuartos de final ante Sportivo Rivadavia, en el último de los 3 partidos que ambos mantuvieron en una semana. Cabe señalar que el partido de ida disputado el último domingo en el Coloso fue 1 a 1 y en caso de un nuevo empate, el semifinalista se definirá desde el punto del penal.Ayer, el conjunto que dirige Maximiliano Barbero realizó un trabajo táctico y de pelota parada en el estadio pero no hubo indicios del probable equipo titular que tratará de tomarse revancha de la derrota sufrida el miércoles, en el mismo escenario, por 2 a 0 por el Federal B. El que no entrenó con normalidad fue el volante Hugo Góngora, quien arrastra una molestia aunque no le impediría estar este domingo ante los venadenses. En tanto, la buena noticia tiene que ver con tres jugadores que estarán nuevamente a disposición: son los casos del defensor Mariano Canavessio, quién el miércoles no pudo jugar por cuestiones laborales; el volante David Cardelino, quién se recuperó de una molestia sufrida hace una semana en la victoria ante Tiro Federal en casa, y el atacante Luis Boiero, que se había desgarrado hace casi un mes tras convertir el segundo gol del triunfo ante Ben Hur en el inicio del Federal B. Asimismo, el arquero Ignacio Goyén estará en el banco de relevos en lugar del lesionado Luciano Alderete, en tanto que Julián Maina volverá a la titularidad. Debido al desgaste y al trajín de partidos (7 en 21 días), el DT confirmará el 11 inicial minutos antes del inicio del encuentro. Por lo pronto, los 19 futbolistas que viajarán hoy son los siguientes: Julián Maina, Flavio Díaz, Mariano Canavessio, Kevin Acuña, Juan Pablo Rodríguez, Juan Caro, Kevin Muñoz, Maxi Aguilar, Rubén Tarasco, Guillermo Funes, Marcos Valsagna, Ignacio Goyén, Martín Pelossi, Enzo Taborda, David Cardelino, Hugo Góngora, Andrés Origaen, Luis Boiero y Federico Alustiza.Este sábado, desde las 16, Unión de Santa Fe disputará la revancha ante Rosario Central en el estadio 15 de Abril para ver quién será el primer semifinalista de la Copa Santa Fe. En el partido de ida se impuso el Canalla por 2 a 0. El ganador de esta llave se medirá luego con el vencedor de la serie entre Unión de Sunchales (0) y Atlético San Jorge (0).Por su parte, Juventud de Pueyrredón de Venado Tuerto recibirá esta tarde desde las 16 a Unión Totoras en la continuidad de la 5ª fecha del Federal B, Región Litoral Sur B. Los venadenses suman 2 puntos, mientras que los totorenses reúnen 3 y están a 6 de los líderes (Rivadavia y 9 de Julio, que ya adelantaron el miércoles).