El programa ‘liguero’

Desdese dieron a conocer los árbitros para este domingo. Por la, tendrá continuidad la cuarta fecha del Clausura, que ya suma tres juegos disputados en los adelantos del jueves, habrá tres partidos más y quedará pendiente Florida de Clucellas vs 9 de Julio.Vale recordar que también está pendiente, de la fecha 3, el cruce de 9 de Julio vs Unión.Ben Hur 1 vs. Brown de San Vicente 3, Sportivo Norte 0 vs. Argentino de Humberto 1, Unión de Sunchales 0 vs. Ferrocarril del Estado 0.Atlético de Rafaela vs. Argentino Quilmes (Rodrigo Pérez), Peñarol vs. La Hidráulica (Guillermo Tartaglia), Deportivo Ramona vs. Deportivo Libertad (Javier Simoncini). Postergado: Florida de Clucellas vs. 9 de Julio.Ferro 10 puntos; Florida 9; Atlético 7; Libertad 6; Brown 6; Unión 5; Humberto 5; Ramona 4; Peñarol 4; Quilmes 3; Sportivo 3; La Hidráulica 3; 9 de Julio 0; Ben Hur 0.Los últimos9 de Julio 1.186; Ramona 1.133; Humberto 0.941; Quilmes 0.917; La Hidráulica 0.750.