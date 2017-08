Superliga: Nuevo Fixture

En el fútbol de Argentina, todo cambia y en AFA todo es posible. Cuando se daba por cerrado un fixture de la Superliga que se filtró la pasada semana, ahora todo volvió a cambiarse. En estos cambios, ya oficializados por la AFA, se observa que en la primera fecha Colón recibirá a Central y Unión irá ante Newell's, para la jornada que se jugaría el fin de semana del domingo 27 de agosto (arrancaría el 25/08).A este nuevo fixture falta que lo apruebe Seguridad, pero River-Boca jugarían el 5 de noviembre por la octava fecha en el Monumental mientras que el clásico santafesino entre Unión y Colón sería el 25 de febrero en cancha del 'Tate', por la fecha 17ª.En este nuevo fixture, los clásicos irán: 6ª Belgrano vs Talleres; 10º Racing vs Independiente; 12º Rosario Central vs Newell's; 15º Gimnasia vs Estudiantes; 19º Huracán vs San Lorenzo.La fecha 1ª: Defensa-Gimnasia, Newell’s-Unión, Independiente-Huracán, Boca-Olimpo, Talleres-Lanús, Atlético Tucumán-Godoy Cruz, Tigre-Vélez, Argentinos-Chacarita, San Juan-Patronato, Banfield-Belgrano, Temperley-River, San Lorenzo-Racing, Colón-Central, Estudiantes-Arsenal.