Manifestación en contra de la precarización laboral

En la mañana de ayer, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores se manifestaron ayer frente al Municipio en contra de la precarización laboral. Posteriormente, se sumaron otras agrupaciones políticas, hasta que la exControl Público les solicitó retirarse del lugar.

En diálogo con LA OPINION, Nicolás Ferreyra, precandidato a concejal por el FIT, comentó que “desde nuestro partido, no consideramos a las elecciones como el punto central de nuestra militancia, sino que es un aspecto más de la misma. Es por ello, que pensamos que la campaña debe ser estar al servicio de las luchas populares que se presentan en el país. Es por ello que decidimos hacer una manifestación hoy frente al Municipio para exponer el grave problema de la precarización laboral en Rafaela. Es un tema muy sentido a la clase trabajadora, porque afecta a los salarios (estos empleados cobran sueldos de miseria), no tienen aportes jubilatorios ni obra social. Es por ello que quisimos hacer visible este reclamo para que se tomen medidas y cartas en el asunto”.

“Fue una volanteada frente al poder político local, como es la Municipalidad de Rafaela, que si bien debiera dar el ejemplo en este caso, no lo hace. Hay cientos de trabajadores bajo su órbita (de cooperativas y contratados) en precarización laboral”, dijo y comentó que luego de una hora y media, agentes de la Protección Vial y Ciudadana llegaron para pedirles que abandonen el lugar. “En buenos términos, nos fuimos. Son mis compañeros -Ferreyra es también empleado municipal-, tienen órdenes de más arriba”, comentó y anticipó que volverán a reclamar en este sentido. “Este es un reclamo justo: deberían pasar a planta permanente a todos los trabajadores precarizados -en la Municipalidad hay 400 contratados en situación laboral inestable. También reclamamos que cobren un salario equivalente a la canasta familiar, que está en torno a los $ 25,000”, dijo.

“Estábamos solos, pero luego se sumaron militantes de otras agrupaciones. Si bien no convocamos a nadie, bienvenido sea que el reclamo sea compartido por otros espacios políticos”, señaló.

Finalmente, Ferreyra indicó que no tuvo contacto con la gente del SEOM, luego de que fuera suspendido “por haber hecho esta clase de reclamos”.