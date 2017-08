“Nuestro productor está preparado para enfrentar las adversidades"

En la mañana de ayer, Pedro Rostagno, presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, junto con el intendente Luis Castellano y Pedro Morini, secretario de Lechería de Santa Fe, acompañados por otras autoridades realizaron el corte de cintas que abrió los portones de la edición 110° de la Expo Rural Rafaela y la región.

También estuvieron presentes el diputado Omar Martínez, los concejales Silvio Bonafede (presidente), Lisandro Mársico, Jorge Muriel, Carina Visintini, Lalo Bonino, Evangelina Garrappa, el presidente de la Rural de Sunchales Javier Bolatti, el ex presidente de CRA Rubén Ferrero, funcionarios provinciales, municipales, directivos de la institución, auspiciantes, expositores, colaboradores, socios, entre otros.

En una jornada soleada se inició con el acto de apertura la muestra agropecuaria, comercial y de servicios más reconocida del interior, siendo el único orador Leonardo Alassia, coordinador general de la Expo y prosecretario de la Sociedad Rural de Rafaela, como representante de la institución en el acto que inició después de las 10:00 horas.

Para dar comienzo a la ceremonia, expresó que “como integrante de una tradicional familia de productores agropecuarios entiendo que mi generación no solamente representa el hoy, sino que también es parte importante del futuro. Debe asumir con enorme responsabilidad vínculos permanentes con las anteriores, ésas que con empeño inclaudicable, fueron adquiriendo experiencia y cosechando sabiduría, y lograron superar infinidad de obstáculos.”

Por otro lado, destacó que “nuestro productor es una persona preparada para enfrentar las adversidades y también para emprender la soluciones. Basta con recorrer cada rincón productivo de nuestra zona, muy castigada por diferentes eventos climáticos estos últimos 18 meses, para entender que el amor a la producción y a su país es un sentimiento único.”

Finalmente, Alassia manifestó: “Reconocer, soñar, aprender, imaginar y llevar a la acción son nuestros compromisos y responsabilidades. Participar es el verbo que debe unirnos e identificarnos.”

Luego de escuchar sus palabras, se realizó el tradicional corte de cintas. Posteriormente, se izó nuestra enseña patria a cargo de los socios más longevo Egidio Vincenti (93 años) y el joven Juan Imvinkelried, se entonó el himno nacional y ex combatientes de Malvinas rindieron un homenaje a sus compañeros fallecidos mediante una ofrenda floral.

Seguido a esto, el presidente Rostagno junto a la comitiva de autoridades locales y provinciales realizaron el recorrido inicial y la visita a los stands interiores y exteriores, expositores, cabañeros y auspiciantes.

“Tiene altísima importancia la situación del campo para nuestra ciudad, porque una de las bases de nuestra matriz productiva es la actividad agrícola ganadera”, manifestó Castellano en declaraciones a la prensa. “El sector agropecuario, el sector metalmecánico vinculado con el campo, y el sector agroalimentario, son parte importantísima de nuestro entramado económico”, precisó.

“Quiero señalar el desafío de los dirigentes de hacer nuevamente esta Expo, de volver a hacer realidad un año más, con un gran esfuerzo, esta muestra, que es un lugar de encuentro, de intercambio, y parte de la identidad de la ciudad”, amplió. “Y si el tiempo acompaña, será un fin de semana con mucho éxito aquí en el predio ruralista”.