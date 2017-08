Hay 24 pueblos que ya tienen elección definida

De los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, Castellanos es el que encabeza holgadamente la cantidad de comunas que ya tienen definidas las elecciones, por haberse presentado una sola lista de candidatos. Por lo tanto, no tienen necesidad de realización de las primarias del 13 de agosto, mientras que en las generales del 22 de octubre directamente quedarán consagradas para asumir luego en diciembre, cualquiera sea la cantidad de votos reunidos.

La cantidad de distritos que se encuentran en esas condiciones en el Departamento son 24, de acuerdo al detalle siguiente: Aldao, donde la única lista lo postula a Hugo Michelini (Frente Justicialista); Ataliva, Fabio Sánchez (Frente Justicialista); Aurelia, Roberto Morel (Esfuerzo Vecinal); Bauer y Sigel, Ana Ceré (Frente Progresista); Bella Italia, Héctor Perotti (FJ); Colonia Bicha, Adolfo Ferrero (FP); Colonia Bigand, Adrián Oggero (FJ); Castellanos, Miguel Giacobone (FJ); Colonia Cello, Jorge Enrico (FP); Colonia Fidela, Irineo Astesana (FP); Galisteo, Javier Canavese (FP); Garibaldi, Héctor Spada (FJ); Hugentobler, Heraldo Berra (FJ); Iturraspe, Nicodemo Imsand (FJ); Maua, Ricardo Garbagnoli (FP); Ramona, Fabio Barbero (Unión Vecinal); Colonia Raquel, Víctor Perusini (FP); San Vicente, Gonzalo Aira (FP); Santa Clara de Saguier, Sebastián Rancagno (FP); Eusebia, Sergio Sola (FP); Tacurales, Juan Carlos Rollón (FP); Vila, Claudio Gramaglia (FJ); Virginia, Pedro Fraire (FP); y en Zenón Pereyra, Germán Schalter (FP).

En total en la provincia hay otras 50 comunas en estas mismas condiciones, sumando por lo tanto 74 que no tendrán las PASO y que a las generales del 22 de octubre irán con sus autoridades ya definidas de antemano, por existir una única lista, estando las mismas diseminadas en 15 de los 19 departamentos, entre los cuales se destaca con ventaja Castellanos, tal se consigna al comienzo de esta nota.

Se recuerda también que en el territorio provincial son 308 las comunas, y que además de estas 74 que no tendrán primarias y cuentas con autoridades que sólo deben aguardar ser confirmadas el 22 de octubre, existen también 13 comunas en las que el 13 de agosto decidirán sus autoridades, ya que hay primarias en una sola fuerza, y por lo tanto el ganador será el único con vía libre para las generales. En 12 casos se trata de internas entre nóminas del Frente Progresista Cívico y Social y la restante del Frente Justicialista.

INTENDENTES

Además de presidentes comunales y comisiones de fomento en 308 comunas, con las variantes ya consignadas, también se elegirán intendentes en 12 ciudades en estos comicios que se avecinan, dándose estos casos en cuatro flamantes ciudades que por primera vez lo hacen: San Guillermo, Suardi, Florencia y Romang, las que adquirieron ese rango en octubre de 2015 cuando se produjo la correspondiente aprobación en la Cámara de Diputados santafesina.

Pero además también recambian autoridades de sus intendentes: Fray Luis Beltrán, Las Toscas, Recreo, El Trébol, Puerto General San Martín, San José del Rincón y Roldán.

DOBLE ELECCION

Cabe asimismo recordar que en estas elecciones que se avecinan, además de la cobertura de cargos provinciales, serán elegidos diputados nacionales. En este último caso serán boletas individuales por cada uno de los nucleamientos participantes (59), mientras que para las provinciales regirá la boleta única con la totalidad de participantes, debiéndose marcar el elegido antes de depositarla en la urna.