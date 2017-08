Por Emilio Grande (h.). - En la tarde de ayer se llevó a cabo la charla de Héctor Huergo, periodista y editor del diario Clarín, sobre “Campo: de dónde venimos y a dónde vamos”, en el Salón Centenario, ante buen número de público, en el marco de la 110ª de la Expo Rural.

"Vamos a ubicarnos en esta transición de lo que fueron los años perdidos para el sector en la década del kirchnerismo, se hablaba de una 'década ganada', para el campo fue una década de transferencia de recursos y descapitalización; la exacción es lo que no se justifica, al campo le sacaron para redistribuir a otros sectores y ahora sabemos que hubo nichos de corrupción en todos lados, frente a la imagen de campos inundados, falta de infraestructura, rutas destruidas. Entramos en una fase de reconstrucción, el sector está reaccionando con mucha fuerza, algunos rubros lo hacen con más ímpetu y perspectiva, otros están en crisis como el sector lechero en Rafaela y la región, pero con una luz al final del túnel. Hay que empezar a debatir cómo va a ser la lechería del futuro. Tenemos una de las agriculturas más eficientes y reconocidas en el mundo a partir del uso de nuevas herramientas tecnológicas como la siembra directa y la biotecnología, cuadriplicando la producción en menos de 30 años: pasamos de 40 millones de toneladas a 140 millones este año, no solo creció en volumen sino en valor: antes trigo y maíz y ahora soja que vale el doble y una demanda más sólida que los cereales", expresa el visitante en una improvisada conferencia de prensa.

- Este cronista de LA OPINION comentó que los productores santafesinos y cordobeses se quejan de la alta carga impositiva para el sector, ¿de qué manera se puede discutir con el Estado?

- Con el Estado no hay que discutir, hay que pelear. El fin de semana pasado fue la exposición rural de Palermo y el Presidente (Macri) habló con mucho énfasis de la necesidad de reducir el costo argentino, simplificar y bajar la carga impositiva. Eso fue el sábado, el lunes subieron el 100% la tasa de embarque a la exportación de soja, maíz y demás. Enseguida se puso el grito en el cielo y hoy (por ayer) la AFIP dijo que había sido un error informático (risas); entonces hay que pelear, hay que decir hasta acá llegamos, no se puede seguir exprimiendo a este sector.

- Mencionaste la década pérdida durante el kirchnerismo, hasta el 2008 diario Clarín apoyaba a ese Gobierno y luego con la crisis del campo se rompió la relación, ¿qué lectura hacés de aquel proceso?

- Los periodistas de la Redacción siempre han sido independientes de los intereses del Gobierno y de la propia empresa. Lo que tiene Clarín como característica es su policromía. Yo siempre ataqué a ese Gobierno antes del 2008 y después de ese año porque estoy en contra que el sector agropecuario reciba un tratamiento fiscal y crediticio distinto a otros sectores de la economía. Pienso en la libertad económica, desde el 2002 cuando le ponen retenciones yo puse el grito en el cielo y otros colegas en el diario estaban a favor de las retenciones, y bueno debatíamos...