Atlético sacó ventaja ante Las Parejas

Jugando un aceptable primer tiempo, al nuevo Atlético le alcanzó para quedarse con el primer chico ante Las Parejas en casa por la Copa Santa Fe. Más allá de que terminó sufriendo y quedándose en la parte final -producto de la pretemporada, quizás-, el conjunto de Lucas Bovaglio pudo mejorar un poco su prestación futbolística en comparación con el partido ante Florida de Clucellas y ganó merecidamente a pesar de la diferencia exigua, que pudo haber sido mayor durante los primeros 45 minutos.El inicio, en la fría noche del semivacío Monumental, fue parejo y disputado, donde la visita se paró bien en el fondo y al local le costó desnivelar. Pero a medida que Velázquez, Copetti y Quiróz se asociaban con la pelota, de a poco el local comenzó a crecer desde lo futbolístico. En la primera acción clara de gol, el Torito ejecutó con maestría un tiro libre preciso, pero el travesaño y la línea impidieron la apertura del marcador ante la atenta mirada de Ramírez. Luego, a la salida de un córner, Lazzaroni la peinó en el primer palo y solo, en el segundo, Velázquez la empujó el gol, pero el línea levantó el banderín por un polémico off side. Y tras cartón, el ex Pirata y Tatengue armó una linda pared con Bustos, que ingresando al área fue derribado por el arquero, que salió lejos y cometió un claro penal. Esta vez, Quiróz lo ejecutó casi al medio, a media altura y un tanto anunciado, Ramírez adivinó la intención pero en el rebote, el propio Torito fue más rápido y llegó antes que todos al balón para enviarla al fondo de la red.Ya con la diferencia a su favor, y que la visita prácticamente no inquietó a Macagno más allá de un remate de media distancia de Fernández que se fue cerca del palo, el trámite se fue cayendo y diluyendo. Solo hubo tiempo de un gol increíble que se perdió Velázquez desde el medio del área ante una buena incursión por derecha de Blondel.Ya en el complemento, el nivel continuó decayendo y casi no pasó nada en las áreas. Los rafaelinos no tenían mayores inconvenientes en la última línea y el trámite estaba controlado. Pero de a poco, Las Parejas empezó a ganar la pelota en el medio (por momentos Romero se sintió muy sólo en la recuperación) y a complicar con esporádicas llegadas, como la que tuvo Gallardo tras una desatención de Carniello que salvó Macagno con el pie en una de las pocas llegadas de peligro de la visita. Igualmente, el ritmo era pobre e impreciso. Empezaron a llegar los cambios en ambos lados pero la tónica no se modificó. Luego de un remate de Albertengo que salvó el arquero tras una buena combinación con Bustos, el dueño de casa no tuvo más peso ofensivo y sobre el final casi lo paga caro. En ese lapso fue donde se destacó Macagno, quien se mostró firme en el juego aéreo y ante un par de intervenciones del ingresado Bocchetti, que complicó a la última línea albiceleste.Atlético aprovechó al máximo su mejor momento para sacar ventaja ante Las Parejas y va tranquilo a disputar la revancha el domingo como visitante, donde tratará de meterse entre los 4 mejores de la provincia.