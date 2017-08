Alumnos de Rafaela denuncian grave incumplimiento de empresa de turismo

Los preparativos y la felicidad que genera un viaje de egresados a San Carlos de Bariloche se convirtió en un trago amargo. O el menos, en una incertidumbre para este grupo de estudiantes de la Escuela de La Plaza de nuestra ciudad, que ahora espera una definición .

LA OPINION habló con Marcela Frenquelli, la abogada que represente a este grupo de alumnos de 5º año y a sus respectivos padres, que entraron en pánico cuando se enteraron de cambios en las condiciones del acuerdo apenas 24 horas antes de ese viaje soñado a unas de las mecas del turismo estudiantil. "Yo no lo llamaría estafa, pero sí un grave incumplimiento de la empresa Travel Rock. Es la típica situación que se plantea cuando la parte consumidora es inferior notoriamente en condiciones de negociación que la empresa", dijo en primera instancia la Dra. Frenquelli, quien brindó más detalles: "lo que aconteció es que con las nevadas tan grandes que hubo en Bariloche y toda esa zona, no nos informaron nada sobre el viaje, que era el 16 de julio. El tema es que en menos de 24 horas, el pasado 19 de julio, nos dijeron que al día siguiente teníamos que subirnos a un avión e ir a un hotel que no era ni parecido a lo que nosotros habíamos contratado. Además sabíamos lo que le había pasado a la escuela Misericordia, y por eso no quisimos hacerlo porque las condiciones no estaban dadas y sin información", dijo la doctora.

Alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia también tuvieron algunos inconvenientes con el viaje de egresados con la misma empresa. No pudieron realizar el viaje como lo habían preestablecido en su momento y eso llevó a distintas reuniones de reacomodo. "Llamamos mucho tiempo para que por favor nos atiendan y no obtuvimos respuestas. El pasado 21 de julio, los representantes de la empresa vinieron a hablar con la escuela Misericordia y allí fuimos nosotros también para contactarnos con ellos. Nos dijeron que nosotros no quisimos viajar y que por eso nos iban a reprogramar el viaje para octubre, cuando pagamos otro viaje, en temporada alta y octubre ya no es temporada alta", explicó Frenquelli.



CARTAS DOCUMENTOS Y

RECURSOS DE AMPARO

Estas fueron las medidas tomadas por los padres de los alumnos, representados por esta abogada. "Lamentamos haber tenido que llegar a una medida judicial, pero no hubo otra opción", le dijo a LA OPINION y continuó: "buscamos negociar en buenos términos, tratar de llegar a un acuerdo, pero no obtuvimos respuesta. Nunca quisimos actuar de mala manera, sino que buscamos cuidar el interés de nuestros hijos, por cuestiones de seguridad, porque no teníamos información. Además, el hotel en el que nos iban a alojar no era de la cadena Travel", comentó, ampliando los detalles.

Lo concreto es que le enviaron una carta de documento y rápidamente la empresa respondió con otra hacia Frenquelli, donde "me amenazaron con que me iban a iniciar acciones de daños, diciéndome que yo lo había calumniado", dijo la profesional.

En tanto, la doctora le dijo a que "ya hicimos una presentación judicial en el Juzgado de Familia, que tiene que ver con una amparo" pidiendo información al respecto, para saber cuándo iban a viajar y a qué hotel iban a ir los chicos". Es por eso que ayer se llevó a cabo en nuestra la audiencia, se presentó la compañía y en los próximos 4 días se confirmarían todos estos puntos requeridos por los padres de los alumnos de la escuela de La Plaza. En la misma, estuvieron todos los padres y todos los chicos que iban a viajar. La nueva fecha de viaje sería entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre.

"Desconozco porque la empresa no avisó los detalles del viaje. Este fue uno de los puntos más importantes de este reclamo. Cuando uno brinda un servicio y lo fundamental es el derecho de los clientes para ser informados. Sabíamos que había problemas en Bariloche, con todo lo que había pasado por el clima. Sumado al miedo lógico de un padre cuando un hijo hace un viaje semejante, se sumó la desinformación de la empresa. Nadie nos atendía, nadie nos informaba y en menos de 24 horas nos dijeron que los chicos debían viajar y encima alojarse en un hotel que no era el convenido", concluyó la abogada.