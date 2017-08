Premios por la Jura de Vacas a Campo

Once establecimientos compitieron en la primera edición de la Jura de Vacas a Campo, que terminó con un balance altamente positivo.

La Sociedad Rural de Rafaela hizo historia al convertirse en la primera entidad de las provincias de Santa Fe y Córdoba en organizar la primera edición de la Jura de Vacas a Campo, cuya fiesta de premiación se realizó anoche en el marco de la muestra agroindustrial y comercial 2017. Con la participación de 11 establecimientos comerciales distribuidos en seis localidades de la zona, y la coordinación de la Asociación de Criadores Holando Argentino (ACHA), la competencia permitió que los productores tamberos de la región "muestren sus vacas, reciban una evaluación y de alguna manera una capacitación sobre cómo se debe conformar los mejores ejemplares para producir leche".

El jurado designado por ACHA fue Javier Cassineri, quien anoche se encargó de fundamentar en la entrega de premios sus decisiones durante un encuentro matizado por un asado a la estaca a la que asistieron el presidente de la Sociedad Rural, Pedro Rostagno, los ex titulares de la entidad como Rubén Ferrero, Juan Imwinkelried y el secretario de Lechería, Pedro Morini, entre otros.

A mediados de junio, Cassineri recorrió los 11 tambos que se inscribieron para participar en esta primera edición de la Jura de Vacas a Campo, entre ellos el experimental del INTA Rafaela, para evaluar casi 40 ejemplares de cuatro categorías. Todo el proceso fue filmado para producir un audiovisual que anoche se proyectó durante la entrega de premios.

El presidente de ACHA, Guillermo Moretti, afirmó que "para la Asociación estar en esta Sociedad Rural, en la que se respira Holando, es una gran satisfacción" a la vez que instó a las cabañas a "seguir participando en el concurso de vacas lecheras que ya lleva 97 ediciones y que no se debe dejar caer". "Esperamos que para la edición centenario de este tradicional concurso, el más antiguo del país, lleguemos a 20 ó 30 vacas" arengó mientras que destacó el "espíritu de lucha del sector" al sostener que "a los tamberos no nos tumban así nomás a pesar de que sufrimos dos inundaciones".

En cuanto a los premios, en la Categoría Primer Parto el resultado fue el siguiente: 1º) Establecimiento Romeo, de Clucellas; 2º) Las Becerras, de Rafaela; 3º) Santa Catalina, de Egusquiza.

En la segunda Categoría de Vacas de 2 y 3 partos: 1º) Santa Catalina, de Egusquiza; 2º) INTA Rafaela; 3º) La Perla, de Rafaela.

En la tercera Categoría en la que participaron vacas de cuatro y cinco partos: 1º) Establecimiento Destéfani; 2º) La Perla, de Rafaela; 3º) Santa Catalina, de Egusquiza.

Y en la cuarta categoría conformada por vacas de seis o más partos: 1º) Santa Catalina, de Egusquiza; 2º) Agro Ataliva, de Ataliva; 3º) Reymondes.

Otro premio que se entregó durante la fiesta fue al Mejor Conjunto integrado por cuatro vacas (una de cada categoría) que terminó en poder del establecimiento Santa Catalina, de Sucesores de Nemesio Alassia de Egusquiza.