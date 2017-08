Resultados de la 17ª olimpíadas agrotécnicas

Durante este jueves, se desarrollaron las Olimpíadas Agrotécnicas N° 17. Como siempre, IDESA (Ataliva) es el principal organizador de las mismas, pero este año contó con las significativas colaboraciones del Ministerio de la Producción y la empresa Claas Argentina.

El primer puesto fue para la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (Esperanza, Santa Fe). Como premio, Claas Argentina les permitirá a los alumnos visitar su centro de capacitación "Academia Class" en Oncativo, Córdoba.

El segundo lugar fue para la Escuela de Educación Agrotécnica "Las Delicias" (Villa Gobernador Luis Etchevehere, Entre Ríos), mientras que el tercer puesto lo ocupó la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 295 "General Manuel Obligado" (La Potasa, Santa Fe).

En total, fueron once los establecimientos que participaron:

Escuela de la Familia Agrícola N° 8248 (Totoras, Santa Fe).

Escuela de Educación Secundaria Técnico Profesional Particular Incorporada

N° 2047 "Los Colonizadores" (Santo Domingo, Santa Fe).

Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (Esperanza, Santa Fe).

Escuela de Educación Técnico Profesional N° 301 "Mariano Moreno" (Landeta, Santa Fe).

Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380 (María Juana, Santa Fe).

Escuela de Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional Particular Incorporada N° 2050 "Monseñor Vicente F. Zazpe" (Emilia, Santa Fe).

Escuela de Educación Técnico Profesional N° 299 "Carlos Sylvestre Begnis" (Sa Pereira, Santa Fe).

Escuela de Educación Técnico Profesional N° 295 "General Manuel Obligado" (La Potasa, Santa Fe).

Escuela de Educación Técnico Profesional N° 691 "Laureana Ferrari de Olazábal" (Laguna Paiva, Santa Fe).

Escuela de Educación Agrotécnica "Las Delicias" (Villa Gobernador Luis Etchevehere, Entre Ríos).

Cabe destacar que el jurado estuvo conformado por el médico veterinario Miguel Muller; ingeniera agrónoma Mariela Pece (INTA Rafaela); ingeniero agrónomo Juan Manuel Orcellet (INTA Rafaela); docentes y alumnos de IDESA.