Taller sobre el sistema de riesgos del trabajo

El CCIRR participó de un taller para analizar el vínculo entre las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y las empresas industriales, organizado por Unión Industrial Argentina y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.

El objetivo del encuentro, realizado en las instalaciones de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), consistió en indagar sobre las percepciones de los empresarios respecto de los servicios prestados actualmente por las ART en materia de prevención con el Sistema de Riesgos de Trabajo. Para ello, se realizó un "focus group" (método o forma de recolectar información necesaria para una investigación, que consiste en reunir a un pequeño grupo de entre personas con el fin de entrevistarlas y generar una discusión en torno a un producto, servicio, idea, publicidad, etc.).

Durante el taller los participantes abordaron diversos temas vinculados a la temática: composición de alícuotas, siniestralidad, juicios laborales por accidente de trabajo, accidentes in itinere, entre otros aspectos. Respecto a las prestaciones de las ART, en general, la percepción por parte de los empresarios es negativa, aunque se señaló que los cambios deben apuntar al sistema de riesgos del trabajo en su conjunto, ya que las ART son un actor más, junto a las empresas, los trabajadores, el sistema de salud, la justicia, el Estado en general y la SRT en particular.

También se planteó que las pequeñas empresas necesariamente deben contar con un servicio especializado, dado que carecen de estructuras operativas para optimizar su gestión de la salud ocupacional por cuenta propia. A su vez, el espacio sirvió para ratificar las gestiones que lidera la FISFE para que la provincia adhiera a la ley 27.348, complementaria de la ley de riesgos del trabajo.

Desde la entidad, se presentaron los principales resultados de una encuesta que se realizó entre diferentes empresas para relevar el nivel de satisfacción con las ART. Al respecto, el dato más preocupante gira en torno a la alícuota promedio que pagan las empresas en la ciudad, que es de 5,88%, cuando el promedio nacional en junio de 2017, según a Unión de ART, fue del 3,6%. En referencia al vínculo con las ART, si bien la mayoría indicó estar conforme, entre el 70% y el 90% de los encuestados manifestó que desean que las ART mejoren la relación costo/calidad de servicio, aumenten las acciones de prevención (capacitación, asistencia y asesoramiento), optimicen los tiempos de las atenciones y mejoren la calidad en el otorgamiento de prestaciones en especie (rehabilitación, recalificación, medicamentos, prótesis).