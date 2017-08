"Mi villano favorito 3" en el cine Belgrano

La película más vista del año llega a la pantalla del Cine Belgrano con muchas funciones para disfrutar en los siguientes horarios: viernes, lunes y martes a las 17:45 y sábado y domingo a las 16 y 17:45. Se proyectará en 3D y doblada para toda la familia.Tras las dos primeras películas estrenadas en 2010 y 2013, esta tercera entrega de la muy popular saga animada encuentra a los pocos minutos a Gru siendo despedido frente a todos los espías colegas de la Liga Antivillanos. Ya sin trabajo, recluido en el hogar con su mujer Lucy Wilde y sus tres queribles hijas adoptadas, se entera de que tiene un hermano gemelo y multimillonario llamado Dru.El problema es que este personaje ha soñado desde siempre con ser un malvado y pretende que el ya reformado Gru le enseñe todos los trucos. También aparecen los infaltables Minions con los ya habituales aportes cómicos y delirantes números musicales.La entrada general es de $ 90. Cabe recordar que si bien los menores de dos años no pagan entrada, podrán tener acceso a los anteojos 3D.Para aquellos que no pudieron verlo, continúa una semana más el film dirigido por Eleanor Coppola (la esposa de Francis Ford Coppola), que a sus ochenta años debuta como realizadora de un largometraje de ficción. La historia que narra en 'París puede esperar' tiene algo de autobiográfico. Se basa libremente en un viaje en auto que la directora realizó por territorio galo con un conocido de su esposo, de nacionalidad francesa. La estructura dramática es simple y despojada como para no opacar con demasiadas intromisiones dramáticas la excusa de la película que es mostrar los paisajes, la degustación de delicias culinarias, vinos, quesos, chocolates y hasta un poco de historia romana.Este documental argentino dirigido por Lorena Yenni, recupera el legado político y social del cineasta y poeta argentino Fernando Birri, creador de escuelas de cine en Santa Fe y San Antonio de los Baños (Cuba), y uno de los impulsores del denominado Nuevo Cine Latinoamericano, comprometido con la realidad continental durante los años '60 y '70.Se proyectará de viernes a martes a las 19:30. La entrada general es de $ 40 y descuentos a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios $ 20. Es apta para todo público y tiene una duración de 65 minutos.