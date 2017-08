La organización dio a conocer ayer los jueces que tendrán a su cargo el control de los partidos que se jugarán el próximo fin de semana y que corresponden a las revanchas de los cuartos de final de la Copa Santa Fe 2017. El listado es el siguiente:a las 17, Unión (0) vs Rosario Central (2), Nazareno Arasa.a las 15, Sportivo Rivadavia (1) vs 9 de Julio (1), Pablo Ocampo; a las 15:30, Sportivo Las Parejas vs Atlético de Rafaela (Pablo Díaz) y Unión de Sunchales (0) vs Atlético San Jorge (0), Mauricio Lespinard.