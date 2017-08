Optimismo de Valtteri Bottas

Valtteri Bottas no muestra signos de rendición. Es más, el piloto finés parece más motivado que nunca y asegura que no ha perdido la esperanza para luchar por el título de 2017, pues asegura que se siente capaz de batir a su compañero Lewis Hamilton y a Sebastian Vettel.En Hungría se vivió un noble gesto de compañerismo cuando el británico cedió su tercer puesto al finés en plena línea de meta, después de que Valtteri hizo lo propio un momento antes para favorecer a Hamilton, quien tenía más ritmo y podía atrapar a los Ferrari."No todos los compañeros hubieran hecho eso por un podio, pero por otro lado, estaría enfadado si Lewis no hubiese aceptado el trato. El equipo dejó en claro desde el principio de que nos tratan y respetan del mismo modo. Tenemos el mismo equipamiento, no hay número 1 ni 2, y creo que este ha sido el caso. Estamos peleando por el campeonato, por lo que eso también es mi propia carrera. No quiero estar a la sombra de Lewis", dijo Bottas a Sport Bild.Así, el finés recuerda que todavía quedan muchas citas, por lo que su objetivo continúa siendo el Mundial, pese a que lo separan 33 unidades de Vettel y 19 de Hamilton."Quedan nueve carreras y creo que puedo superar a Lewis y Sebastian. Ya lo he hecho este año. Estoy mejorando cada vez más. No hay límite para mí. Nunca he dicho que alguno de mis rivales sea mejor que yo. Creo en mí mismo", advirtió.Por otro lado, no muestra preocupación por firmar una prolongación de contrato, el cual termina en Abu Dhabi, pues asegura que ya ha vivido esta situación en otras ocasiones."Este ha sido mi caso en todos los años. A esta altura de la temporada nunca tenía la certeza de cuál sería mi futuro, por lo que ya tengo mucha práctica. Está bien, me siento cómodo en el equipo y solo he recibido apoyos, por lo que no estoy preocupado", concluyó.