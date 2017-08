Ser un toro (por la fuerza)

Para mejorar tu performance solo hace falta que actives tu voluntad, no importa si practicas otro deporte, en ese caso interesa más el calendario de competencias, pero continúa siendo la misma exigencia y el sendero a transitar es tanto para uno como para otro, no discrimina, es para ambos sexos por igual y apto para todo público.Se denomina periodización de fuerza (es una frase poco escuchada en los tiempos que corren) y es la mejor base para cualquier destino.Uno debe detallar (si es que tenemos un deporte principal) las condiciones básicas del deporte primario, y después de este punto neurálgico, lo próximo es rendirte al trabajo de pesas consiguiendo de antemano toda la fuerza que puedas incrementar para tener a priori cómo volcar los logros en otro trabajo particular.Descargarlo o transferirlo no es un condicionamiento, es simplemente obtener el ritmo justo o mejorado, para describirlo de una manera sencilla.Diferente sería pasar por alto la periodización de fuerza e ir directamente a todo tipo de labores a tiempo controlado sin atacar esta base que es la obtención de fuerza.Ahí lo único que intensificas es el tiempo y mejores mañas, otra cosa no encuentro. Del otro modo, llamémosle convencional, tienes un paso de inicio (principal e ineludible) donde toda la obtención radica en conseguir fuerza para luego depositarla en las actividades pertinentes y la conquista del mismo tempo pero con mayor incremento de la… FUERZA. ¿Hace falta explicar más o describir mejor?El método de fuerza es con R-M (fuerza máxima). Para nada debes trabajar con el 100% de tu fuerza, todo lo contrario, es un trabajo progresivo y paulatino, por ello lleva el nombre de periodización. Existen muchas escuelas, países que marcan tendencias, pero no la compliquemos.La fuerza muscular, luego de un pasaje por el sistema progresivo la debes atacar con series de 6 a 4 repeticiones y siempre disponiendo una estación de explosión y otra de retención y dificultades, las otras percepciones sería redundar. Simplemente, recuerden darle un tiempo prudente a la obtención de fuerza, y si pueden, diferencien las actividades (aeróbicas de anaeróbicas) y continúen en la senda de trabajos convencionales siempre, porque esos trabajos darán al deportista otro adjetivo para su pecho “FUERTE”.