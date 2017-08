Panorama político

CUASSOLO, EL

VIETNAMITA

En estos tiempos electorales siempre aparecen algunas curiosidades. ¿Usted lo recuerda al abogado Ricardo Cuassolo? Trabajó en el foro local un largo tiempo y en 2009 fue candidato al Senado de la Nación por el Partido Autonomista, el único candidato de ese nivel que tuvo la ciudad en esas elecciones.

Lo recordamos a Cuassolo, de una personalidad muy determinada, algo pintoresco, a quien no volvimos a ver desde hace algún tiempo. Dicen que está radicado en una localidad del departamento Las Colonias, desde donde también había llegado aquí, cuando al iniciar su campaña proselitista y en visita a este Diario se definió como "un vietnamita", "voy al frente, contra todo lo que considero está mal hecho".

En estas elecciones que casi tenemos encima Cuassolo es nuevamente candidato, esta vez a diputado nacional y encabezando la lista del Partido Autonomista. Claro, que las listas de aspirantes en esta categoría son nada menos que 59, como para confundir a cualquiera.

EL VAIVEN DE LOS

50.000 MILLONES

Existen diferentes maneras de juzgar el reclamo que hizo la provincia de Santa Fe sobre los 50.000 millones de pesos que le adeuda la Nación, con fallo favorable de la Corte Suprema desde hace año y medio largo. Por un lado desde el gobierno y casi todo el resto de fuerzas políticas que se alinearon con el pedido de Lifschitz, lo consideran absolutamente justo y para comenzar a cumplir con el pago de los 15.000 millones en efecto (cuotas de 625 millones mensuales hasta fines de 2019 y el resto en bonos escalonados hasta en 40 años de plazo).

Desde el gobierno en cambio, según una columna periodística el ministro Frigerio lo habría calificado como "un disparate" al reclamo, aunque tal vez no con esas palabras, mientras que el jefe de Gabinete Marcos Peña, la palabra más autorizada luego del presidente Macri, dijo al visitar Rafaela y estar en este Diario, que el gobierno cumple con los fallos judiciales y que seguro se va a ir cumpliendo, recordando "aún estamos dentro de los plazos para definir el acuerdo", deseando que ojalá lo0 que se pague "vaya a inversión, pues es una provincia que necesita mucha infraestructura", bajando un palo al gobierno del Frente al decir "la tenía en el pasado, durante los gobiernos anteriores al Frente Progresista".

Gonzalo Saglione en cambio, ministro de Economía provincial, quien esta semana estuvo en LA OPINION, respecto a esta cuestión fue terminante "en que luego de esperar más de un año una reunión con la Nación salimos a fijar la forma de pago", destacando con énfasis que absolutamente "todo está respaldado por los números". En cuanto a quienes dicen de la falta de oportunidad por el barniz electoral de la cuestión, Saglione dejó en claro que "el pago debe incluirse en el presupuesto que se cierra el 30 de septiembre, por lo tanto el momento era ahora, de lo contrario hubiese pasado al año que viene".

Durante la visita que el presidente Macri hizo a Santa Fe el lunes, durante la entrevista con el gobernador Lifschitz, se dijo que también se habló sobre el tema de la propuesta de Santa Fe por esta devolución, aunque en ningún momento se deslizó plazo alguno. Pagar pueden pagar, pero cuándo es otra cosa.

En tal sentido, Rafaela también debe bajar sus expectativas, ya que parte de ese dinero se distribuirá entre municipios y comunas, tocándole a nuestra ciudad 176 millones, aunque del pago inicial requerido serían 41 millones. Por estos lares ya se habla de resolver en conjunto en qué destinarlos...

ENCUESTAS

Todo el mundo -una forma de decir al remitirnos a ese pequeño grupo que conforma el microclima electoral más efervescente-, casi siempre usa la misma pregunta al abrir un diálogo ¿conocés encuestas? La verdad, como conocer, algunas se conocen, pero se trata de sondeos de esos que no son difundidos sino utilizados sólo en provecho propio de quienes los encargan. Por lo tanto, poco confiables. Es que muy sabido es el uso que se le da a las encuestas, tratando de volcar opiniones para enfilarlas hacia donde va la mayoría, pero también está la cuestión de la poca credibilidad. De los candidatos ni hablemos, los que están arriba creen fervientemente en las encuestas, los que van por el medio de la tabla o más abajo, no creen ni medio en estos sondeos, y reflotan la serie de desaciertos que tuvieron en algunos episodios bastante notorios.

Así la cosa, no cabe difundir datos de esos que se lanzan como globos de ensayos, y en el medio pueden quedar algunos otros más confiables. Nada de porcentajes, ni posicionamientos, pero si algunos conceptos generales. Por ejemplo, que la disputa en los grupos que realmente compiten -Justicialismo, Frente Progresista, Cambiemos y UnPaís-, la puja quizás sea mucho más pareja de lo que suele suponerse, y que en los posicionamientos por sector no hay grandes novedades ni sorpresas, pues las bancas en juego se repartirían 2, 2 y 1 entre los tres grupos mayoritarios. ¿Quién se queda con sólo una? Esa es la cuestión por definir y que por supuesto donde estará puesta la lucha mayor y la expectativa por estos comicios.

Aunque sin nombres, ni tampoco aporte demasiado novedoso, esto es lo que puede decirse. Es decir, una disputa más equilibrada de lo que pueda pensarse en estas primarias para armar las listas para las generales de octubre, y siempre con la quinta banca como la incógnita por dilucidar. Otros en cambio, estarán en la lucha por dejar atrás el piso de 1,5% de los votos emitidos para conseguir el pasaje hacia el 22 de octubre, aunque ya con destino marcado. De todos modos, competir es lo que importa.

DEBATES

Con solamente 8 de los 20 cabezas de listas se realizó el primer debate -una forma de decir- con asistencia exclusiva de estudiantes de la "Guillermo Lehmann", estando prevista una nueva instancia de esta metodología, confiándose en mayor concurrencia de precandidatos, para el lunes a las 14.45 en la escuela "Dopazo".