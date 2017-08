A recuperar soldados

Tras la derrota del miércoles ante Rivadavia por el Federal B, no hay tiempo para lamentos en 9 de Julio, que tiene como próxima misión volver a visitar a los venadenses el próximo domingo desde las 15 en el partido de vuelta de la Copa Santa Fe, donde el León rafaelino tratará de tomarse revancha y avanzar a las semifinales del certamen provincial en el partido de vuelta de los cuartos de final.El plantel de Maximiliano Barbero regresó a la ciudad en las primeras horas del día y casi no tuvo descanso, ya que por la tarde los que fueron titulares realizaron un trabajo regenerativo con el objetivo de recuperar físicamente a los jugadores tras el trajín desgastante de los últimos días que implica la doble competencia.La mala noticia de la jornada tiene que ver con Luciano Alderete, quien jugó desde el inicio ante Rivadavia pero que no pudo terminar el partido por una lesión. El arquero sunchalense, una de las caras nuevas del León rafaelino para este semestre, tras unos estudios que se realizó ayer, finalmente sufrió una distensión de ligamentos en el tobillo derecho, con lo cual podrá estar disponible en 20 días aproximadamente.Por otro lado, y pensando en el tercer y último partido ante Rivadavia en una semana, se aguarda por la recuperación definitiva de David Cardelino, que podría retornar al primer equipo tras una molestia sufrida en el partido ante Tiro Federal. Por otro lado, el volante Maximiliano Aguilar, expulsado el miércoles, podrá estar a disposición del entrenador, mientras que Andrés Velazco, que volvió a la titularidad y fue otro de los expulsados, tampoco podrá jugar la Copa por haber recibido 4 fechas de sanción.El “9” volverá a entrenar hoy y volverá a viajar mañana al sur provincial en un gran esfuerzo que viene llevando a cabo la dirigencia en esta lucha en los dos frentes.La cena denominada “Festejo y Triunfo Histórico” que se iba a llevar a cabo anoche en el Salón Decano juliense para celebrar la resonante victoria ante Colón en el Brigadier López, fue suspendida en las últimas horas hasta nuevo aviso.