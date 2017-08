Macri será investigado por el delito de evasión

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La Cámara Federal confirmó ayer el fallo del juez federal Sebastián Casanello en el que se declaró incompetente en la causa por presunto lavado de dinero contra el presidente Mauricio Macri en el caso Panamá Papers, por su participación en sociedades offshore no declaradas, y que parte de ese expediente corresponde a la justicia en lo Penal Económico.

La Sala II del tribunal entendió que parte de la causa debía investigarse como "evasión" y en función de ello pasar a la órbita del fuero Penal Económico y no como "lavado de dinero", como se había denunciado originalmente. En tanto, otra parte de la investigación (para establecer si Macri debía declarar las sociedades extranjeras y omitió hacerlo) seguirá en manos de la Justicia de Instrucción, que avanza sobre las supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas del Presidente de la Nación.

De esta forma, el Tribunal -con la firma de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah- confirmó un fallo de primera instancia del juez Casanello, que había sido apelado por el fiscal federal Federico Delgado. "Dado el modo en que han quedado ceñidos los agravios ante esta instancia, sólo procede receptar el desistimiento formulado en lo que atañe a la intervención del fuero penal económico y hacer lugar a la pretensión vinculada a la declinatoria dispuesta a favor de la justicia ordinaria, bastando con remitirle copias de este proceso al juzgado interviniente", indicó la resolución.

En abril pasado, Casanello había considerado que no había elementos para sostener que desde las empresas "Fleg Trading" y "Kagemusha", ambas radicadas en paraísos fiscales, se habían cometido actividades de lavado de dinero y, en función de ello, consideró que sí pudo haber maniobras de evasión de impuestos.

En paralelo, Casanello también había determinado que otra parte siguiera en la justicia de instrucción, pues en ese fuero se lo investiga a Macri por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas tanto en el ámbito de la Ciudad como ante las autoridades nacionales al asumir en la Presidencia.