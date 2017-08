Exigen a jueces avances en causas contra la corrupción

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Un grupo de manifestantes, en su mayoría relacionados con el PRO, realizaron ayer una marcha hacia Tribunales para reclamarle a los jueces que avancen en las causas donde están imputados exfuncionarios kirchneristas. Las personas convocadas mencionaron a la expresidenta Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, y al ex mandatario y senador riojano Carlos Menem. Durante la marcha hubo velas encendidas, entonaron el Himno Nacional y usaron la arenga "Sí, se puede", característica en el presidente Mauricio Macri y la militancia del PRO.

Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, una víctima de la tragedia de Once en 2012, fue el encargado de abrir la marcha con un discurso y luego tuvo la palabra la filósofa y titular de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest, a quien le asesinaron a su hijo Ezequiel -estudiante de cine- en un asalto en 2011.

"Pronto estos familiares vamos a llevar a Julio De Vido a los tribunales, alguien que se creía impune", afirmó Menghini, que abrió el acto. "¿Quién puede ir a pedir trabajo con cinco causas judiciales? Donde no hay castigos no hay justicia y sin justicia no hay república", resaltó el padre de Lucas.

En tanto, la diputada por Cambiemos Silvia Lospenato indicó: El Poder Judicial no tiene que estar sesgado por el poder político. Tenemos que hacer una depuración en la Justicia. Pero apoyar a los fiscales y jueces buenos". Además de Lospenato estuvieron Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Luis Brandoni, el jurista Alejandro Fargossi y personas que simpatizan con el Gobierno nacional. La marcha fue convocada por las redes sociales hace unas semanas.