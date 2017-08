“El acompañamiento al sector es todo el año”

El diputado provincial Omar Martínez participó ayer del acto en la Rural de Rafaela hasta el próximo domingo (ver página 3). Luego del encuentro, el legislador recorrió el predio junto a los dirigentes, visitó los stands, dialogó con los expositores, cabañeros y con los emprendedores que participan en la carpa del Ministerio de la Producción del Gobierno de Santa Fe.

En diálogo con la prensa, destacó “el acompañamiento del gobierno provincial, del gobernador Miguel Lifschitz, del ministro de la Producción Luis Contigiani y de todo su equipo a nuestros productores que trabajan todos los días, es un apoyo que se realiza durante todo el año, no sólo en la muestra. Y esto se visualiza con movimientos concretos. Lamentablemente hoy, por ejemplo, el sector lechero no tiene un paraguas a nivel país. No hemos logrado que ningún gobierno nacional -ni este ni el anterior- tenga una mirada de apoyo hacia nuestras economías regionales. En cuanto la lechería, la cuestión no es sólo el tema del precio: se necesita transparentar una cadena de valor donde están las industrias y el supermercadismo. Debe haber una mesa de diálogo donde todos los actores se sienten”.

Durante la exposición, el Ministerio de la Producción, a través de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Recursos Naturales, bonificará las tasas del financiamiento en la compra de ganado por parte de productores santafesinos. La iniciativa se sustenta en aportes no reintegrables de la cartera productiva por una suma total de 800 mil pesos. Este viernes, en el remate de Expo, se bonificará la financiación de la venta de reproductores holando argentinos, de 14 toros y 180 vaquillonas. Para los productores la financiación será de 6 meses, tres a cargo de la mencionada entidad y los restantes tres a cargo del Ministerio de la Producción.