Test del Volkswagen Vento GLI 211CV, puro confort y potencia

Volkswagen tiene una propuesta diferente con sus versiones deportivas. Estos modelos siempre ofrecen un salto de calidad con respecto a los modelos convencionales con una estética que no se modifica mucho pero que con pequeños detalles queda bien marcada su línea atlética y una motorización más picante.

El portal especializado Conduciendo.com tuvo la posibilidad de hacer más de 2000 kilómetros en un semana con el Volkswagen Vento GLI y aquí cuenta cuales son sus conclusiones.



TEST DE

MANEJO

El Vento no es un auto que sorprenda por su diseño. Entonces, ¿Cómo hacer un modelo deportivo en un vehículo que no abundan líneas extraordinarias? Colocando pequeños detalles en rojo, agregando algunos spoilers y ampliando la dimensión de los neumáticos conseguís diferenciarlo de los demás.

De esta manera, el GLI tiene en la parte delantera un filete rojo que atraviesa la parrilla negra y une imaginariamente las ópticas. Tiene las molduras en plásticos negros en la parte baja del paragolpes y en los faros antiniebla y un spoiler delantero del mismo material. La insignia GLI aparece en la parrilla para diferenciarlo de las versiones convencionales.

Para terminar con su estética, en el lateral también aparece el GLI y tiene llantas de aleación de 18 pulgadas y los calipers de los frenos a disco en rojo. En la parte trasera tiene un pequeño alerón, la doble salida de escape y sobre el techo, que en esta versión es siempre en negro, tiene la antena tipo aleta de tiburón.



INTERIOR

En el interior no hay muchas diferencias con el modelo convencional. En el zócalo de la puerta está el logo GLI sobre aluminio y cambia el volante multifunción deportivo forrado en cuero con costuras rojas y la típica base plana de los modelos deportivos de Volkswagen.

Detrás, están las levas para el cambio manual de la transmisión automática. Después, la consola central y el instrumental con los anillos en aluminio son muy similares a los modelos convencionales, salvo los apliques que tienen una terminación en negro piano.

La posición de manejo es buena pero todo se acomoda de manera manual, algo llamativo si tenemos en cuenta el valor de esta versión. Las plazas traseras son espaciosas tanto para las piernas como para la cabeza, al igual que el modelo anterior, gracias a la gran distancia entre ejes (2.651 mm). Si lo comparamos con los sedanes del segmento C, el Vento es por lejos el que tiene más lugar en el habitáculo. El baúl tiene 510 litros.

El tapizado de cuero que está presente en las butacas, en el freno de mano y en la palanca de cambios es de buena calidad y tiene las costuras en rojo para darle un toque más deportivo. El sistema de entretenimiento incorpora el App Connect, una tecnología que replica las aplicaciones que ofrecen los iPhone o un teléfono con Android.

Lo más importante de la versión GLI es sin dudas el motor 2.0 TSI que alcanza unos 211 caballos de potencia entre las 5.300 y 6.200 rpm y un torque máximo de 280 Nm, entre las 2.000 y las 5.300 rpm. Esta unidad se asocia con la mejor transmisión automática del segmento, la DSG de seis marchas, con modo Sport y levas al volante. La tracción es delantera.



DESEMPEÑO

Toda esta combinación tiene un excelente desempeño tanto en ruta como en ciudad. Acelera cada vez que lo necesitas sin ningún problema, tiene recuperos (aceleraciones en alta velocidad) para sobrepasar a cualquier vehículo, frena lo necesario a pesar de su potencia y dobla como si fuese un auto de alta gama. La altura y los neumáticos son aliados del Vento GLI para tener un gran confort de marcha.

Termas de Río Hondo-Buenos Aires-Termas de Río Hondo, fue el trayecto que se hizo con el Vento GLI. Fueron más de 2000 kilómetros donde se comprobó que el consumo mixto dio por debajo de los diez litros cada 100 kilómetros. En ruta tiene un consumo moderado pero en ciudad sube más de lo habitual que los modelos de este segmento.



EQUIPAMIENTO

Y SEGURIDAD

Por el lado del equipamiento, tiene lo justo y necesario sin tener demasiadas exigencias. Al ya mencionado App Connect, se suma la pantalla delantera multifunción con navegador satelital, las butacas deportivas, el sistema temporizador de luces, el climatizador automático bi-zona, el encendido automático de luces y limpiaparabrisas, el control de velocidad crucero, el limpia lava faro, el techo eléctrico corredizo y los asientos delanteros calefaccionables. ¿La contra? Las regulaciones manuales para ajustar la posición de manejo.

Por el lado de la seguridad, de serie viene con frenos a disco en las cuatro ruedas, sistema ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), control de estabilidad (ESP) y de tracción (ASR), seis airbags, dos ganchos Isofix, cinturones de seguridad de tres puntos para todos los ocupantes y apoyacabezas en las cinco plazas. Por último y para decorar el completísimo equipamiento, suma el detector de fatiga del conductor y el sensor de punto ciego.

El Volkswagen Vento GLI es un modelo que está pensado para los fanáticos del Golf GTI que andan buscando un vehículo con baúl. Tiene buenas prestaciones, buen confort de marcha, un diseño elegante y deportivo a la vez y un equipamiento acorde.

Fiel al estilo de la marca alemana, nada es extravagante sino todo está pensado para el usuario que quiere un vehículo rendidor sin demasiadas estridencias. (Fuente: Conduciendo.com).