Ferro empató y es líder

Con tres partidos se puso en marcha anoche la 4ª fecha del Torneo Clausura de Primera A liguista, donde se destaca el empate de Ferro en Sunchales, que le permite ser único líder de manera transitoria, y las victorias en nuestra ciudad de Brown y Humberto. Estos son los resultados que se registraron:Ben Hur 1 (17’ ST Gabriel Acastello-p-) vs. Brown 3 (23’ PT Córdoba, 7’ y 32’ ST Flores). Reserva: 2-3.Sportivo 0 – Humberto 1 (33’ ST Bruno Sangalli). Expulsados Presser (H) y Albarracín (SN). Reserva: 1-0.Unión 0 – Ferro 0. Reserva: 0-1.La jornada se completará el domingo con los encuentros entre Atlético vs. Quilmes; Peñarol vs. La Hidráulica y Ramona vs. Libertad. Postergado: Florida vs. 9 de Julio.Ferro 10 puntos; Florida 9; Atlético 7; Brown y Libertad 6; Unión y Humberto 5; Ramona y Peñarol 4; Sportivo, Quilmes y La Hidráulica 3; 9 de Julio y Ben Hur 0.