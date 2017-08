9 de Julio no pudo con Rotondo

En estos duelos tan seguidos que vienen teniendo 9 de Julio y Rivadavia, los entrenadores también mueven las piezas como si se tratara de un partido de ajedrez. Mucho tiene que ver la parte física en esto por el desgaste acumulado, pero también hay una parte de influencia desde lo táctico.Anoche Rivadavia volvió a poner los titulares del medio campo hacia adelante, en la principal decisión en ese aspecto del técnico Marcos Gutiérrez. En el León, Maximiliano Barbero rotó parte de los volantes, ya que volvieron a jugar de entrada Rodríguez y Aguilar, y uno de los delanteros, dándole la oportunidad a Tarasco con la compañía de Valsagna.El partido, como se preveía, tuvo la iniciativa del anfitrión a partir de los 10 minutos, luego de un inicio parejo. El conjunto de Venado Tuerto buscó abrir la cancha para llegar con Acosta y Canelo, respectivamente.En ese pasaje, el equipo rafaelino no podía recuperar y Alderete empezaba a tener mayor participación. Si bien no llegaba tan claro, Rivadavia empezaba a forzar infracciones. Y en una de ellas la pegada de Rotondo fue muy precisa, para meter la pelota lejos del alcance del arquero juliense.Necesitó ese cachetazo el León para empezar a pelear el partido de cara al arco rival. Empezaron a desprenderse en mayor medida Góngora y Aguilar, mientras que Valsagna buscó acercarse a Tarasco para llegar al área de Córdoba. Así el León repartió la tenencia de la pelota y también generó algunas opciones propicias de pelota parada que no pudo aprovechar.En su mejor pasaje, luego de una buena jugada de Valsagna que Tarasco no pudo aprovechar, llegó una jugada confusa en la medialuna rafaelina donde Giacopetti quedó en el piso y el reaparecido Velazco vio la tarjeta roja, por supuesta agresión. De ese tiro libre, Rotondo clavó otro golazo para establecer el 2 a 0.De allí al final del primer tiempo, quedó para resaltar que el local también se quedó con un hombre menos, por la expulsión de Machado, en el contexto de un partido que se hizo un tanto "picado".En el complemento, el conjunto de Barbero intentó mantener la presión en campo rival. Con el ingreso de Origaen y Kevin Muñoz, puso toda la carne en el asador queriendo poner en aprietos a su adversario.Rivadavia, por su parte, trató de aquietar el ritmo y esperar alguna oportunidad de lastimar de contragolpe. Dos chances de Tarasco, una que se fue muy cerca de uno de los palos y la otra tapada por Córdoba, más algunas pinceladas de Muñoz fueron lo más productivo en ataque del elenco rafaelino, que también debió cambiar por lesión a Alderete (esguince en el tobillo derecho) para el ingreso de Maina.En los últimos 10 minutos, la doble amarilla a Aguilar dejó 9 contra 10 el partido y allí se diluyeron las expectativas de la visita.Así pasó el segundo duelo semanal entre estos equipos, el domingo será el último buscando las semifinales de la Copa Santa Fe, donde todo está abierto.