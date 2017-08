Las PASO en Rafaela definirán la integración de cuatro listas

Tanto se ha dicho, y se viene insistiendo, respecto a la inutilidad de las elecciones PASO del domingo 13 de agosto, que termina por calar en el ánimo de los electores, tal como también el costo que tiene este acto comicial en todo el país, de unos 2.600 millones de pesos. Todo discutible, y de acuerdo a las circunstancias, pues en algunos lugares la intención de selección que tienen estas primarias es evitado por la dirigencia -con el claro ejemplo de la provincia de Buenos Aires por la especie de vaciamiento que sufrió el Partido Justicialista-, pero muy distinto es lo que sucede en Rafaela.Es que aquí hay cuatro agrupaciones políticas que deberán someterse a este proceso de selección para poder de tal forma constituir sus únicas listas de candidatos para las generales del 22 de octubre.Antes de entrar en detalles de cada sector, recordemos que en total fueron oficializadas 20 nóminas de precandidatos para las PASO de Rafaela, todas ellas integrando la boleta única, debiéndose marcar el lugar por el cual opte el elector en el cuarto oscuro. De ese total, 11 listas integran los 4 grupos que realmente compiten (4 en el Frente Justicialista, 3 en el Frente Progresista, Cívico y Social, 2 en Cambiemos y 2 en UnPaís), las otras 9 no compiten de esa manera pero si deben alcanzar el mínimo de 1,5% de los votos emitidos ese domingo, para obtener el pasaporte hacia las generales del 22 de octubre. De no llegar a ese mínimo de sufragios, automáticamente quedarán eliminadas.En cuanto a los cuatro grupos que compiten con sus nóminas de precandidatos, sus listas definitivas para octubre surgirán mediante la aplicación del sistema proporcional D'Hont (ver recuadro), siendo participantes de Cambiemos: "Avanza Rafaela" de origen macrista con Raúl Bonino y Marta Pascual en los dos primeros lugares, y "Cambia Rafaela", radical, con Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy; UnPaís: lista "100% Renovador" con Juan Pablo Tschieder y Andrea Steinberger, y "Renovando Rafaela" con Graciela Maubé y Lucas Acosta; el Frente Progresista: "Adelante" socialista con Natalia Enrico y Carolina Pelegry, "Poder del pueblo", de origen demócrata progresista, con Alejandro Zeballos y Juan Manuel Garmendia, y "Cauce progresista", radical, con Jorge Odetti y Yadira Ríos; y finalmente el Frente Justicialista: "24 de Febrero renovadora" con Leonardo Parra y Oscar Baronetti, "Hacer nos une" con Jorge Muriel y Brenda Vimo, "Mística y dignidad Rafaela" con Jorge Bossana y Sergio Grazioli, y "Vivamos mejor" con Florencia Armando y Gonzalo Bianco.De las restantes 9 nóminas de aspirantes al Concejo Municipal que compiten solitariamente, existen de todos modos algunas de clara identificación partidaria con algunos de los cuatro grupos mencionados anteriormente, pero que por diversas razones -en algunos casos políticas, en otras estratégicas- no se alinearon dentro de esa competencia eliminatoria, optando por ir solos en estas primarias de agosto.Tenemos por ejemplo la lista "Para cambiar" de neta identificación radical, encabezada por el médico anestesista José Rolando y secundado por Carina Santana. Por el Partido Popular y la lista identificada como "Una Santa Fe renovada", se postulan Julio Condrac y Mariano Hang en los primeros sitios, teniendo cercanía con el massismo. La única lista claramente de la izquierda será la "Roja" por el Frente de Izquierda con Nicolás Ferreyra y Gabriela Allochis, teniendo identificación con el Partido Obrero. "Podemos hacerlo" lo tiene como primero al sindicalista de la CTA Juan Carlos Soffietti, seguido por Cecilia Nava. El nucleamiento que tiene como referente a Carlos del Frade a nivel provincial presenta la nómina "Unidad social y popular", postulando a Christian Avalos y Mónica Fontanetto. La lista "La ciudad puede cambiar" de corte macrista los tiene a Oscar Gasparotti y Graciela Ferrari. "Un equipo, una ciudad" del PAM -partido que alguna vez usó Lolo Bauducco para candidatearse- se identifica con el peronismo, siendo candidatos Cecilia Perini y Pablo Ardissono. Un grupo vecinalista presente "Nueva propuesta rafaelina" con Alejandro Ferpozzi y Adrián López. Completando el lote de propuestas "Gente en acción", con la postulación de Marcelo Waingart y César Gutiérrez.Todo este detalle conforma un incierto panorama en cuanto a los resultados, lo cual quedará mucho más develado para la segunda instancia definitiva del 22 de octubre, ya que la cantidad de votos que sume cada uno en esta previa, será lo que vaya definiendo posibilidades.