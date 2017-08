Voltean red narco que operaba cerca de Rafaela

FOTO MIN. DE SEG. NO A LAS DROGAS. La Brigada Antinarcóticos junto a la PDI durante uno de los allanamientos realizados en la Región.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llevó adelante este miércoles a la madrugada, 11 allanamientos en las localidades de Humboldt, Nueva Torino y Santo Tomé, desarticulando de este modo a una red de comercialización de estupefacientes que operaba en la zona.En contacto con los medios de comunicación, el subsecretario de Investigación Criminal Rolando Galfrascoli, indicó que “se detuvo a nueve personas (ocho varones y una mujer), todos mayores de edad, se secuestró material estupefaciente, sobre todo cocaína y marihuana, armas de fuego, y parte de los vehículos con los cuales esta organización realizaba la logística de la venta de estupefacientes”.El funcionario del ministerio de Seguridad provincial, Galfrascoli, precisó que “es un trabajo que se inició en noviembre pasado desde la Dirección de Narcocriminalidad del departamento Las Colonias de la PDI, que se profundizaron en los primeros meses de este año y hace unas semanas habíamos terminado el trabajo y puesto a disposición de la Fiscalía lospedidos para allanar y detener a los involucrados”.Al ser consultado sobre la logística con la que operaba la red, Galfrascoli dijo que “arranca con un proveedor local de Humboldt al cual se le establecieron conexiones con otros vendedores de la misma localidad y en Nuevo Torino, y un posible proveedor en Santo Tomé”. Además agregó que “después se determinará si los elementos probatorios dan para imputarles también asociación ilícita además de tráfico de estupefacientes”.Durante los allanamientos trabajaron Brigadas Antinarcóticos de Las Colonias y otras localidades de PDI, con colaboración de Gendarmería Nacional que hizo las irrupciones.Al respecto, Galfrascoli dijo que “es una apuesta de trabajo en conjunto de la justicia federal, las fuerzas federales y nosotros desde la Policía de Santa Fe y el ministerio de Seguridad”.El subsecretario aclaró que “por el sistema procesal federal, en las próximas 24 horas a 48 horas se realizarán las indagatorias por lo cual hasta ese momento no podemos contar mayores precisiones sobre las pruebas secuestradas”.Tienen intervención el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Rafaela.Galfrascoli también fue consultado sobre el trabajo policial en localidades pequeñas por la presencia de comercialización de drogas, un fenómeno que siempre se asocia más a las grandes urbes.“Los pueblos pequeños tienen un problema tan importante como las ciudades grandes y muchas veces -los narcos creen que en esos lugares pueden trabajar con mayor tranquilidad porque creen que están como lejos del alcance de la mirada de los medios de comunicación, de las fuerzas provinciales o federales y de la justicia federal, pero eso no es así”, indicó Galfrascoli.El funcionario precisó que “esto es una muestra clara de que a los pueblos pequeños también se llega a estas cadenas de distribución de estupefacientes. Particularmente en la zona donde estuvimos hoy (por ayer) ya realizamos entre el año pasado y este, en esa zona, más de 50 allanamientos en donde se intervino en localidades pequeñas y no solamente en Rafaela o Esperanza”, concluyó.