Vecinos del Villa Podio entregaron carta a Macri

El lunes último el presidente Mauricio Macri visitó la ciudad de Santa Fe, y fue el momento oportuno para que integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Barrio Villa Podio, viajasen a la capital provincial a entregarle una carta o petitorio, lo cual se pudo concretar en el Club Unión cuando la carta fue recibida en mano por colaboradores del Presidente.

En la misiva, cuyos párrafos centrales reproducimos a continuación, los vecinos del Villa Podio profundizan los problemas de inseguridad que viven en su barrio, a la vez que piden una mayor presencia del Estado para resolver o encauzar esos conflictos.



LA CARTA

La carta cita en sus párrafos principales: "En abril del 2016, cuando Ud. estuvo en Rafaela, nosotros le entregamos a la ministra Patricia Bullrich una nota, en la cual expusimos nuestra situación. En este tiempo, [...] logramos que se mejore la situación del Destacamento Policial Nº 9 que funciona en nuestro barrio -aunque sigue necesitando recursos-, se instaló una Casa de Policía Comunitaria, se realizaron 8 allanamientos por drogas en un barrio de 18 manzanas".

"Pero -continúa-, necesitamos que el Estado se ocupe de la situación social de algunos vecinos, en especial de los niños y adolescentes. Vemos que son parte del negocio de la droga, no concurren a la escuela, están involucrados en sucesos violentos (tiroteos). Enviamos una nota a la Subsecretaría de Niñez (dependiente del Gobierno de la Provincia) para que se cumpla con la Ley Provincial 12.967. Nos reunimos varias veces con la responsable de la Subsecretaría, pero hasta hoy, nadie nos da una respuesta concreta, ni la Provincia, ni la Municipalidad", afirman. "El Estado está ausente", indicaron.

"Con respecto a los menores que están en riesgo -dice la carta-, ya sea porque cometieron delitos, o son parte de grupos violentos, o tienen consumos problemáticos de distintas sustancias (alcohol, pegamento, drogas, etc.) no tienen contención. Por ejemplo, chicas de 18 años con prisión domiciliaria por tenencia y venta de droga, nunca tuvieron control del cumplimiento de la misma. Chicos que estuvieron presos, vuelven a la misma casa, al mismo entorno, y no hay una asistencia para que haya una real recuperación".

"Nosotros hemos recorrido todas las oficinas del Estado que funcionan en nuestro barrio. Encontramos que cada una trabaja en su lugar y no se comunica con las demás [...] Actualmente los programas sociales que llegan a nuestro barrio son asistencialistas y los resultados que tenemos son niños y adolescentes que todos los días ingresan al mundo del delito".

"También le queremos pedir que sigan incrementando la lucha contra la corrupción y la droga. El cambio que se dio en nuestro barrio, es por el negocio de la droga, que involucra a los menores, que genera hechos muy violentos, hasta muertes", concluye.