"Queremos ser la voz de los trabajadores en el Concejo"

Los integrantes de la lista "Mística y Dignidad Rafaela", que participará de las elecciones primarias del 13 de agosto dentro del Frente Justicialista, siguen recorriendo los barrios y dialogando con los vecinos, en pos de un lugar en el Concejo.Tanto Rubén "Pocho" Bossana, cómo Sergio Grazioli y Daniel Martínez, están trabajando desde hace tiempo con los vecinos, para poder llevar propuestas concretas a la gente: "seguimos caminando los barrios más allá de que nosotros somos de los barrios", dijo en primera instancia el músico que integra la lista.Recordemos que Bossana competirá en la interna contra las listas de Jorge Muriel, Tati Parra y Florencia Armando. "Siempre es bueno tener contacto directo con los ciudadanos y buscar soluciones a los problemas, siempre desde los que menos tienen. Somos militantes históricos, con muchos años de peronismo encima y vale recordar que tenemos algo que no tienen otras listas, y es que ninguno de nosotros, de todos los que integramos la lista, tenemos o tuvimos alguna vez cargos políticos, y siempre 'tuvimos los pies dentro del plato', como decía Perón", dijo Grazioli.En tanto, cargaron en contra de las otras listas diciendo que "a la gente no le gusta esa ambivalencia que tienen muchos de estos precandidatos, que están un tiempo en un sector y después se mudan a otro. Nosotros siempre nos mantuvimos en la misma línea, con errores, o equivocándonos, pero siempre dentro de la misma línea y trabajando para el vecino. Después, la gente dirá", dijo."Pocho" Bossana dijo que cada vez que sale a caminar encuentra en el vecino algo que ellos mismos intuyeron: "te descargan una batería de necesidades que va desde lo municipal a lo nacional. Hablan del agua, de la luz, de la cloaca, del asfalto. Si funciona el centro de salud, cuántas horas más debería estar abierto, del sistema de seguridad, de los centros territoriales, de lo que no funciona. Y estamos hablando del contacto de los vecinos con la municipalidad. O sea, que en esa desarticulación, el vecino lo ve y lo sufre. Todas son necesidades que carece la ciudad", destacó.Por su parte, se refirió a uno de los grandes proyectos que vienen trabajando desde el partido, y que tiene que ver con los minibuses, donde Bossana dijo que "hay muchos chicos jóvenes que estudian hasta tarde, ya sea en la secundaria o en la terciaria y nos encontramos que a las 22:30 el minibús ya no corre. Y ni hablemos del recorrido en los barrios más lejanos, donde la gente tiene que trasladarse al Hospital o al trabajo mismo", dijo el candidato.Siguiendo con este tema, destacó que la propuesta es "reconfigurar el recorrido de los minibuses", donde propondrán que en los horarios pico haya dos colectivos, cada 15 minutos, para poder acomodar la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio. "Yo viajo permanentemente en los minibuses y conozco la problemática. El resto de los candidatos no lo hacen y no conocen la problemática", dijo Grazioli y criticó el estado de muchas unidades.En tanto, se refirió al tránsito de nuestra ciudad, y la calificó como un "caos". Además, dijeron que el uso de los minibuses puede alentar a que no se utilice tanto el auto, si es que mejora el servicio. Además, dijeron que debe haber "un control estricto" del tránsito en la ciudad.La lista completa está integrada por: Rubén Bossana, Sergio Grazioli, Graciela Borgiattino, Beatriz Gramaglia y Lucas Marín como titulares y Norma Núñez, Horacio Crivoi y Daniel Martínez como suplentes.