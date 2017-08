Macri se comprometió a acabar con el clientelismo

BUENOS AIRES, 3 (NA). - En el barrio jujeño de Alto Comedero, donde se encuentra detenida la dirigente kirchnerista Milagro Sala, el presidente Mauricio Macri resaltó ayer que el Gobierno le está "ganando a la resignación y al miedo", al tiempo que subrayó que quiere "terminar con el clientelismo".A pesar de que se trató de un acto proselitista y no se la mencionó allí de manera explícita, la situación de la legisladora electa del Parlasur rondó durante la visita del mandatario al corazón territorial de la Tupac Amaru y en donde también está ubicado el Instituto Penitenciario Federal de Jujuy "Nuestra Señora del Rosario del Río Blanco y Papaya" donde está recluida.Una vez concluida esa presentación, sí se refirió al tema en declaraciones periodísticas y, si bien fue prudente ante la resolución de la CIDH sobre las condiciones de detención preventiva de Sala, resaltó que los procesos que involucran a la referente opositora "no tienen que tardar". "Queremos terminar con el clientelismo, queremos devolverle la independencia a cada argentino", sostuvo el jefe de Estado en el acto, acompañado por el gobernador radical Gerardo Morales. Y agregó: "Este cambio tiene como eje poner al Estado al servicio de la gente y no de la política, que es lo mismo que está haciendo Gerardo gobernando en Jujuy: poniendo el Gobierno al servicio de los jujeños y no de la política. Tenemos que tener también el compromiso de enfrentar sin miedo y sin complicidades a las mafias que quieren oponerse al crecimiento de nuestras familias".Tras participar de la ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, el líder del PRO encabezó un acto partidario en la sede de la Federación Gaucha Jujeña, a escasas 30 cuadras del penal en el que se encuentra detenida Milagro Sala desde comienzos de 2016. "Le estamos ganando a la resignación, le estamos ganando al miedo, pero estamos convencidos de que el camino que tomamos es el correcto", añadió Macri de cara a las elecciones primarias del próximo 13 de agosto. Asimismo, el Presidente celebró que "empiezan a llegar las buenas noticias" y agradeció a la población por ponerle "en estos 19 meses mucha garra, mucha dedicación". "No importan los números, que sirven para saber si vamos bien. Pero lo que importan son ustedes, cada historia que encuentra la posibilidad de progresar. Tenemos que seguir porque esto recién comienza, y necesitamos que todos los argentinos alcancen esta situación de mejora", finalizó.La visita del mandatario, en el marco de la campaña electoral para las PASO, se produjo apenas dos días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera una cautelar pidiendo un cambio en la modalidad de arresto preventivo de la líder de la Tupac Amaru, recomendando la prisión domiciliaria.Más tarde, en diálogo con Canal 2 de Jujuy, Macri se refirió a la situación judicial de Sala y al fallo de la CIDH: "Respeto la independencia de las provincias y de sus sistemas judiciales, demando una justicia independiente y federal. Por eso espero que los procesos no duren lustros de vuelta".