Perini: "no estamos ajenos a lo que pasa en la realidad"

Cecilia Perini encabeza la nómina de candidatos a concejal del Partido de Acción Municipal (PAM), con la lista "Un equipo, una ciudad". Visitó la redacción de LA OPINION para dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía, junto con Pablo Ardissono, que la acompaña en la lista. El resto de los candidatos titulares son Marisa Gudiño, Lucas Bovier y Joel Mattig, en tanto que los suplentes son María Alejandra Burkardt, Marisa Ricciardino y Gabriela Carnevale.Los primeros acercamientos con los vecinos se dan en el círculo cercano: “Pablo está ligado a la construcción y desde mi lado, desde la educación, al igual con el gremio docente, en donde he estado en dos oportunidades”, dijo Perini, que es docente de la Escuela Moreno. “Cada uno camina su lugar”, indicó.“Nosotros no estamos ajenos a lo que sucede en la realidad”, sentenció Perini y Ardissono completó: “el principal reclamo es por la inseguridad. Como equipo consideramos que se debe tratar, pero también esto está acompañado por la falta de valores y de educación. También se marca mucho la falta de infraestructura, sobre todo del agua. Pero todos debemos trabajar en conjunto para poder superar estos problemas”. Perini aclaró: “no estamos de acuerdo con que se llene de policías, porque eso tampoco es la solución. Tenemos que trabajar en paralelo con otros ejes: hay que darle al vecino un proyecto de vida: trabajo, educación, salud. Si bien la Municipalidad está presente en todos los barrios, con servicios básicos, pero vemos que hay lugares en donde se necesita mayor presencia”.En cuanto a educación, tildaron como “fabulosa” la negociación que se llevó adelante para que la UNRaf tenga su campus. “La idea es poder gestionar otras carreras que sean más acordes a lo que la región necesita, para poder convertir a Rafaela en un polo universitario en unos años”, dijo Perini. Otra idea es poder crear centros de formación en oficios: nos encontramos que no hay gasistas, plomeros, etc. Pero no queremos que sea solo en determinados barrios, sino que pueda haber movilidad suficiente como para poder llegar a todos los sectores”.En cuanto a salud, hicieron foco en la necesidad de políticas de género, con personal capacitado. “Vimos que hay algunos barrios en donde les hacen falta algunos Centros de Atención Primaria de la Salud (Güemes y Martín Fierro, por ejemplo). Sería importante que alguno de los que se creen sean de atención exclusiva de la mujer y del niño”, dijo Perini.En cuanto a la seguridad, coinciden en la necesidad de aplicar los botones antipánico. “Pero por sí solo no es una respuesta. Debe haber una conexión al centro de monitoreo y con el 911”, completó Perini.Finalmente, con respecto a la gestión nacional, Perini señaló que “la mayoría de las medidas no son a favor del trabajador. En educación es impresionante lo que hemos sufrido. No estamos a favor del modelo neoliberal. Creemos que hay cuestiones interesantes de la Provincia, pero en el norte está muy ausente”. Con respecto al acueducto, recordó que “han pasado tres gobiernos socialistas y todavía no está”. Finalmente, respecto de la gestión local, se mostraron de acuerdo con la administración de Luis Castellano. “Queremos seguir apoyando el crecimiento de la ciudad”, completó Ardissono.