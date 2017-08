La crisis lechera se sintió en Palermo

La crisis que vive la producción de leche y los problemas climáticos llevaron a que por primera vez en los 130 años de historia de la muestra de la Sociedad Rural en Palermo no hubo competencia de la raza vacuna Holando Argentino la vaca lechera por excelencia en nuestro país.En declaraciones formuladas a la agencia Télam, Guillermo Miretti, presidente de la Asociación de Criadores de Holando Argentina (ACHA), contó que “duele mucho para un criador no estar en Palermo porque para el que trabaja de esto traer animales a competir es un orgullo”, agregando que "este año no hubo ni gran campeona ni gran campeón de Holando, algo único en toda la historia de la Rural y un claro ejemplo de la crisis que atraviesa el sector”, destacó Miretti.“No es un boicot, la realidad supera todo, la crisis es muy fuerte. Para nosotros la Rural, de la que somos socios, es un espacio muy importante, pero es imposible, la crisis es muy fuerte”, destacó.Según explicó Miretti, es muy difícil para un productor asumir los costos de estar con los animales en la muestra, alejados de los tambos, cuando la situación de la producción de leche está al borde del quebranto. Miretti dijo que el principal problema pasa por el costo, tanto en logística como el lucro cesante de estar lejos del tambo que implica estar 15 días en Palermo.El criador explicó que a principio de año hubo cerca de 150 animales de esta raza en la muestra de Expoláctea en Palermo, que duró solo una semana. Ese es el costo que puede pagar hoy el tambero”, señaló Miretti, agregando que “hubo un poco de falta de contemplación del difícil escenario que vive hoy la actividad del tambo”.En la muestra de la Rural de Palermo se presentaron sólo 12 ejemplares de esta raza, 7 de ellos de la Estancia La Elisa de Capitán Sarmiento, y otros 5 de la cabaña El Solaz de la localidad de Brandsen, también bonaerense. Mirando hacia atrás, digamos que hace una década podían contarse un centenar de animales HA participando y retrocediendo algo más, hacia los años '80, los ejemplares podían contarse entre 400 y 500.Por último, Miretti dijo que “si bien hay buena predisposición de los funcionarios del Gobierno, la situación tiene que mejorar para todos, no puede ser nunca que algunos ganen mucho con los lácteos y los tambos están en rojo desde abril del 2015”. Distintas entidades rurales y mesas de productores tamberos vienen manteniendo reuniones con diferentes autoridades nacionales para encontrar una solución a la crisis.