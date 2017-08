Libre el exconcejal de Sastre acusado de intentar matar a dos mujeres

El juez de Cámara Fabio Mudry resolvió otorgar la libertad a Eduardo Giménez, exconcejal de Sastre acusado de tentativa de homicidio hacia dos mujeres. La decisión se dio "ante los escasos avances en la investigación". No obstante el imputado deberá fijar domicilio en San Francisco (Córdoba) y constituir una fianza personal por $ 500.000.En la audiencia de apelación que se desarrolló el 7 de julio pasado, el abogado defensor de Giménez, Juan Lewis, reclamó el cese de la prisión preventiva de su defendido. Lewis entendió que la prisión preventiva carecía ya de proporcionalidad al haber pocos avances en la investigación, a un año del hecho. Esto fue rechazado por el fiscal Zopegni y por el querellante Durando al considerar que una de las víctimas todavía debía declarar y era necesario preservar su integridad.La decisión del juez de cámara Fabio Mudry se hizo conocer el lunes a las partes. El camarista avaló el pedido del defensor al entender que ya no se hace indispensable mantener la prisión preventiva de Giménez, tras citar variada jurisprudencia.El camarista Mudry destacó además que, "Si el fiscal no realizó la acusación ni enuncia plazo para efectuarla, tampoco se evidencia como necesaria la detención por alguna medida probatoria pendiente” evaluó.