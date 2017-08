Tareas en esta época del año en el jardín

En lo que constituye la continuidad del artículo de la semana pasada, hoy les voy a contar algo más sobre las distintas tareas que podemos realizar durante estos días a pesar de los fríos, aunque dicen que para el jueves, día en que ustedes estarán leyendo el artículo, las temperaturas ya estarán aumentando. Ojalá así sea.Si el hoyo de la planta trepadora está algo alejado del muro es aconsejable inclinar el pan de tierra hacia el muro para que la misma se adhiera mejor a dicha superficie y de esta manera colocar los soportes necesarios en el caso que así lo fuera o simplemente que ella se pegue al muro (Ampelopsis y enamorada del muro).Defina la superficie a plantar y cave hasta unos 10 a 15 cm de profundidad, aportando una buena proporción de materia orgánica y arena. Haga los hoyos donde las plantará y ubique las plantas. Una buena opción, ya que debajo de los árboles difícilmente crezca gramilla, seria ubicar unas piedras. En este caso, coloque las piedras en los huecos restantes de acuerdo a su gusto si así lo fuera. Termine la plantación con un buen riego, recuerde siempre que las plantas ubicadas debajo de árboles requieren un riego más frecuente ya que las raíces de los árboles le quitarán mucha agua a los nuevos compañeros de plantación.A veces el trasplante no se hace de inmediato, entonces para poder conservar la planta se le puede hacer un envase temporario en el cual puede permanecer por varios meses, en tanto se mantenga la planta en lugar reparado no demasiado expuesto a los fuertes soles y con un correcto riego.Todas las plantas recién plantadas necesitan algún tipo de tutor para permitir que las raíces se afirmen bien en el suelo. En su defecto se corre el riesgo de que las mismas se rompan ante el efecto de los vientos combinados con excesos de lluvias o riegos. Para plantación de árboles se usa un estaca o varilla de buen tamaño.En lugares de mucho viento es aconsejable reforzar el tutor con tres estacas de madera, colocadas formando una “u”.Recordar proteger bien el tronco con una goma y una atadura bien firme para evitar dañar el tronco de la planta.Las coníferas se tutoran con tres riendas clavadas en el suelo con estaca de madera. Para que cumplan su función de anclaje es muy importante revisarlas periódicamente para mantenerlas bien tensas.Con todo lo descripto espero que al momento de plantar no tengan dudas y todo resulte bien y como lo tenían pensado. Les dejo otra cosita para reflexionar: Como el roble, busquemos el equilibrio / en nuestro centro y todas las ramas de nuestra vida / crecerán en armonía para sostener / la estructura de nuestro verdadero ser.Hasta el próximo encuentro, María Paula Berta.