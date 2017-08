Voley: Atlético en Copa Provincial

El equipo Sub 17 de Atlético de Rafaela hará su presentación en la Copa Provincial de Clubes de voley femenino. El debut este año será en Rosario, desde el viernes 4 de agosto y hasta el domingo 6, buscando lograr una mejor ubicación que en el año anterior. Recordamos que los 25 mejores equipos de la provincia disputarán este torneo que da plazas para jugar las Copas Argentinas, previstas para el mes de noviembre en Chapadmalal.Los rivales en la etapa clasificatoria para el representativo de las entrenadoras Marina Francesconi y Patricia Sarponti, serán Gimnasia y Esgrima de Rosario; Atlético María Juana, Regatas Rosario y Libertad de San Jerónimo Norte.el 16 y 17 de septiembre será el turno de la categoría Sub 15; mientras que los días 28 y 29 de octubre competirá el Sub 13, sin tener las localías aún para estas categorías en el citado torneo Provincial.SE REINICIARON TORNEOS DE LA ARVEl sábado 29 de julio comenzó el torneo Clausura de primera división femenino de la Asociación Rafaelina de Voley. En sus instalaciones el Club Almagro recibió a Atlético de Rafaela para disputar el encuentro por la primera fecha.Fue victoria para el equipo Celeste por 3 a 1 con parciales de 25/21, 21/25, 20/25 y 21/25. Arbitraron Mario Schuster y Alejandro Rodríguez.el domingo 30 se disputó el tercer torneo Grand Prix Sub 13 en Libertad de Sunchales. Atlético afianzó sus aprendizajes y logró imponerse en la final ante Unión de Sunchales A. Con un gran logro las pequeñas celestes siguen creciendo en busca de lograr una buena actuación en su primer Copa Provincial que se disputará en el mes de octubre.el sábado 29 en el Club Almagro de Rafaela se disputó el tercer Grand Prix sub 15 femenino. Estas fueron las posiciones finales: Zona A: 1º Unión de Sunchales “A”, 2º Atlético de Rafaela “A”, 3º Unión de Sunchales “B”, 4º Libertad de Sunchales y 5º Las Palmeras.Zona “B”: 1º Brown de San Vicente, 2º Atlético de Rafaela “B”, 3º Almagro, 4º Sportivo Santa Clara de Saguier. El Top 5 final se disputará en las instalaciones de Unión el 12 de agosto.