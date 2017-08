Ganaron CAI y Libertad

Con dos partidos culminó anoche la quinta fecha del torneo Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina de básquetbol. En el gimnasio Carlos Colucci, Independiente derrotó a Ben Hur por 61 a 47, mientras que en la Fortaleza del Bicho, Libertad se quedó con el clásico sunchalense ante el local Unión por 62 a 58.La jornada había comenzado el martes con el triunfo de Atlético como local ante Quilmes, por 72 a 58, y el de visitante obtenido por 9 de Julio ante Peñarol por 73 a 65.Unión 9 puntos; Independiente 8; Peñarol, Atlético y 9 de Julio 7; Libertad 6; Quilmes 5 y Ben Hur 4. Cabe recordar que Atlético y Libertad tienen un juego pendiente.LESION DE VAULETLa selección Argentina que se entrena para la AmeriCup 2017 sufrió este miércoles su primera baja: se trata de Juan Pablo Vaulet, quien no logró recuperarse de su lesión en el tobillo derecho y fue desafectado del plantel. Vaulet no había podido terminar la temporada de la Liga por la misma razón y no juega desde principios de abril.