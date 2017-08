Viotti propone crear un Banco Municipal

El candidato a Concejal por el espacio Cambiemos, Leo Viotti, dio a conocer su propuesta para la creación de un Banco Municipal. “Lo denominamos informalmente `Banco` porque va a ser un área encargada de facilitar créditos. Hace años que vengo recorriendo la ciudad y conversando con vecinos: la vivienda es una de las preocupaciones que más se repite. Podemos decir que para los jóvenes es uno de los sueños más difíciles de alcanzar, pero el abanico de personas que están luchando por su casa propia es muy amplio. El mercado inmobiliario rafaelino es inalcanzable para muchos, ante esto que atenta contra un derecho fundamental que es la de una vivienda digna, creemos que es el Estado el que debe buscar las facilidades de acceso. Ahí es cuando consideramos que sería de mucha utilidad ir construyendo una base económica Municipal que permita brindar créditos a familias que están detrás de su hogar”.Al ser consultado por el origen de estos fondos, Viotti explicó que el Ejecutivo debería escatimar gastos en algunas áreas. “Y hablo de gastos, porque creo que el ahorro debería venir de muchas acciones que no son esenciales para la vida de los rafaelinos y que sin embargo, el Intendente le da mucho presupuesto. Creo que todos sabemos a lo que me refiero”, disparó el radical y precisó “sólo hablo de una mejor distribución de los casi mil millones de pesos que maneja Castellano y su equipo”.Desarrollando más su propuesta, el candidato de Cambiemos expresa que: las Pymes es otro espacio a fortalecer y potenciar: “Si a las empresas de la ciudad le va bien, a todos nos va mejor: se generan fuentes de trabajo, ingresos, seguridad. Es una cadena. Estamos convencidos que hay que apostar allí, reconocer el esfuerzo de nuestros trabajadores y potenciar su crecimiento, para esto, el Banco Municipal también estaría brindando créditos a las Pymes”.Finalmente, Viotti pone en tape el tan debatido tema de control: “Es urgente un ente externo que controle el gasto público, y no sólo por la transparencia, sino para hacer mejores inversiones y que los beneficiarios sean todos, no unos pocos".