¿Repetirá los once?

Este jueves comenzará a delinearse el equipo de Ben Hur que el domingo tratará de volver a la victoria, cuando visite a Puerto San Martín por la quinta fecha del torneo Federal B. La larga semana, tomando como referencia que viene de jugar el jueves anterior ante Rivadavia, ha permitido que el cuerpo técnico pueda manejar la recuperación física de algunos jugadores, fundamentalmente de Matías González. El delantero había sido bastante maltratado en el partido frente a Tiro Federal y llegó con lo justo al duelo ante los venadenses.No obstante, es posible que el técnico Gustavo Barraza defina el mismo equipo en un duelo de riesgo, tomando como referencia el buen arranque de su rival, que viene de ganar 3 a 0 la fecha pasada a Unión Totoras.DIRIGE VERAEl Consejo Federal dio a conocer ayer las designaciones arbitrales para la quinta fecha del torneo Federal B que seguirá el fin de semana y terminará el sábado 12, cuando se midan Atlético San Jorge y Coronel Aguirre. Recordemos que el domingo 13 no habrá fecha por las elecciones primarias.El partido en que Ben Hur visitará el domingo a Puerto San Martín, a partir de las 15:30, será dirigido por Diego Vera, con Gustavo Ferreyra y Brian Padilla como asistentes, todos de Venado Tuerto.Los restantes compromisos serán: sábado 5, a las 16, Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto vs. Unión Totoras, Jorge Hartel Crisci (Alcorta); domingo 6, a las 11, Tiro Federal de Rosario vs. ADIUR de Rosario, Silvio García (Rosario); sábado 12, a las 15:30, Atlético San Jorge vs. Coronel Aguirre, Roberto Franco (Rafaela).