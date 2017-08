Inferiores: Dos campeones de anticipo en la Zona Sur

Se trata de La Hidráulica de Frontera y Atlético María Juana en la Séptima y Novena División, respectivamente. A tres fechas del final del torneo dede ladese quedaron con el título. En el resto de las categorías aún todo viene muy parejo.En el torneo de la Zona Sur, La Hidráulica alcanzó los 38 puntos y su máximo perseguidor, Sp. Santa Clara (en la última queda libre), tiene 29. Por el lado de la Novena, Atlético llegó a las 37 unidades y Zenón Pereyra, su escolta, tiene 25.Todos los resultados del capítulo 15, los goleadores y lo que se le viene a cada club:Vila 2 (Luciano Pérez y Andrés Storti) vs Ataliva 2 (Marcelo Silva y Bautista Rodríguez), Aldao 2 (Lautaro Heinzen y Facundo Gribaudo) vs Roca 1 (Nicolás Henrich), Lehmann 0 vs Moisés Ville 1 (Cristian Villalba), Tacural 1 (Jairo Valdez) vs Humberto 3 (Marcelo Oliva x 2 y Darien Duarte). Al Dep. Ramona le dieron los puntos ya que Unidad Sancristobalense no presentó la divisional.Vila 1 (Guillermo Mallet) vs Ataliva 2 (Martín Cecoti y Dante Alvarez), Aldao 2 (Erik Iturre) vs Roca 1 (Matías Ribalta), Lehmann 2 (Fernando Beluschi y Alejandro Utrera) vs Moisés Ville 0, Tacural 0 vs Humberto 2 (Ciro Leineker y Ronaldo Welchen), Unidad 2 (Diego Sandoval y Leonel Barreto) vs Ramona 6 (Matías Guglielmone x 2, Tomás Panero x 2, Bautista Arnaudo y Alexis Torres).Vila 1 (Octavio Villalba) vs Ataliva 2 (Diego Ricarte x 2), Lehmann 1 (Nahuel Bett) vs Moisés Ville 1 (Tomás Cerrudo), Unidad 0 vs Ramona 2 (Mateo Masuero y Mayco Guglielmone). A Aldao y Humberto le dieron los puntos ya que Roca y Tacural no presentaron la divisional.Vila 0 vs Ataliva 2 (Sebastián Sereno y Valentín Blondi), Aldao 3 (Maximiliano Lucero x 2 y Leandro Asselborn) vs Roca 0, Lehmann 0 vs Moisés Ville 1 (Valentín Cerrudo), Tacural 0 vs Humberto 3 (Valentino Oggero, Gianfranco Grande y Rolando López), Unidad 0 vs Ramona 2 (Juan Pablo Salusso y Bautista Rossi).Tiro Federal de Moisés Ville vs. Deportivo Tacural, Sportivo Roca vs. Moreno de Lehmann, Independiente Ataliva vs. Deportivo Aldao, Deportivo Ramona vs. Argentino Vila, Argentino de Humberto vs. Unidad Sancristobalense.Bochazo 4 (Facundo Mancilla, Alexander Córdoba, Ezequiel Segovia e Iván Giussani) vs Talleres 2 (Julio Vivas y Joaquín Soria), Angélica 0 vs Florida 2 (Exequiel Neiff y Juan Cruz Montenegro), Atlético MJ 1 (Agustín Balbi Avalo) vs Santa Clara 0, Josefina 3 (Bruno Martina, Mateo Genesio y Agustín Limido) vs La Hidráulica 2 (Joel Busto y Víctor Páez).Bochazo 4 (Iván Giussani x 3 y Federico Godoy) vs Talleres 0, Angélica 1 (Benjamín Callebaut) vs Florida 5 (Angel Mandelli x 2, Lucas Fanchin x 2 y Natalio Priolo), Atlético MJ 0 vs Santa Clara 0, Josefina 0 vs La Hidráulica 2 (Luciano Barros y Rodrigo Caballero).Bochazo 0 vs Talleres 3 (Lucas Grandolio x 2 y Agustín Bonino), Angélica 0 vs Florida 1 (Lautaro Cabral), Atlético MJ 0 vs Santa Clara 0, Josefina 1 (Franco Salas) vs La Hidráulica 0.Bochazo 0 vs Talleres 0, Angélica 0 vs Florida 1 (Duilio Bravo), Atlético MJ 3 (Damiano Jaime, Nicolás Dominino y Valentino Romero) vs Santa Clara 0, Josefina 1 (Lautaro Casado) vs La Hidráulica 2 (Facundo Baudi y Brian Giaime).Sportivo Santa Clara vs. Deportivo Josefina, Florida de Clucellas vs. Atlético María Juana, Talleres de María Juana vs. San Martín de Angélica, Zenón Pereyra F.B.C. vs. Bochófilo Bochazo. Libre: La Hidráulica de Frontera.