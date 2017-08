Florida le ganó a Quilmes

Anoche, Argentino Quilmes no pudo con Florida de Clucellas y cayó 3 a 1, por la tercera fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.Los goles para la victoria de la ‘Flora’, que alcanzó a Ferro en la cima y con puntaje ideal, fueron anotados por Fernando Marchisone, Hernán Dobler y Paulo Paire. Por su parte Leonardo Díaz había puesto el 1 a 0 transitorio para el local. En reserva también ganó la visita, 2 a 1.A esta tercera fecha le quedará el encuentro entre 9 de Julio y Unión, aún sin fecha confirmada de disputa.Este jueves se pondrá en marcha la cuarta fecha del Clausura con el siguiente programa: 21:30 hs Ben Hur vs. Brown de San Vicente (Sebastian Garetto), 22 hs Sportivo Norte vs. Argentino de Humberto (Guillermo Vacarone), Unión de Sunchales vs. Ferrocarril del Estado (Ariel Gorlino).