Inició “Vuelvo a estudiar” para afiliados a sindicatos

El martes por la tarde en el Sindicato de la Carne, se dio inicio al programa “Vuelvo a Estudiar- Tiempo de superación”, luego de la firma de un convenio entre la CGT de Rafaela y el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.Además de la masiva concurrencia de alumnos que tuvo el primer encuentro, estuvieron presentes también Luciana Ibañez, una de las coordinadoras del proyecto, Liliana Ocampo, directora de la EEMPA Nº 1007 Libertad y el titular de la UOM Seccional Rafaela y la CGT local, Roberto Oesquer.Ibañez explicó que “el programa es para que todos aquellos adultos puedan terminar la escuela secundaria, a través de la EEMPA y de los sindicatos, con todas las facilidades que les pueden dar. Es un proyecto muy interesante y da la posibilidad de obtener el título secundario. Se cursa martes, miércoles y jueves de 19:45 a 22:30 hs en el Sindicato de la Carne, con una modalidad semi presencial”. Además, precisó que “hay apuntes por cada módulo, y que los profesores vienen de la escuela para adultos, así que tienen la dinámica de la educación para adultos”.Por su parte, Oesquer explicó que esto se concretó gracias a un acuerdo que se hizo entre la CGT local y el Ministerio de Educación de la Provincia. “Estamos contentos que esto se puso en marcha. Es una oportunidad única. Se cursa un año en cada cuatrimestre, por lo que para fines del 2019 todo este curso que inició va a estar terminando la secundaria. Está adecuado por los horarios y la modalidad. Es muy flexible, para que mucha gente que no pudo terminar la secundaria lo haga de esta manera”.El curso se divide en materias tales como Ciencias Naturales, Matemática, Inglés, Contabilidad, Lengua y Ciencias Sociales. La modalidad es de clases obligatorias cada 15 días, de martes a jueves de 19:45 a 22:30. A la semana siguiente, las clases son optativas y no se dan contenidos nuevos sino se retoma lo dado en las clases anteriores, de esta manera los que tienen horarios rotativos y no pudieron asistir la semana previa, pueden recuperar las clases.